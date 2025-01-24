「抖音醫院」來了？　網友笑：掛上氧氣瓶也要直播帶貨

▲字節跳動。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

「抖音集團將在北京建三級醫院」的消息近日廣為流傳，事實上，北京市衛健委已同意抖音集團展開「北京愛瑞醫院（待定）」項目建設，知情人士稱，這是字節旗下的腫瘤醫院新院區。消息一出，大陸網友戲稱，「掛上氧氣瓶也要給我直播帶貨」、「字節和心臟可以都跳動了，錢包還能跳動嗎？」

該消息源於北京市衛健委官網1月16日發布的政務公開內容，消息顯示，同意抖音集團在北京市朝陽區中關村朝陽園北區醫療服務地塊展開北京愛瑞醫院（待定）項目建設。

《每日經濟新聞》引述知情人士表示，這次擬建的新醫院是美中宜和集團旗下的美中愛瑞腫瘤醫院的新院區，並不是新業務。該人士認為，「抖音集團將在北京建三級醫院」的說法並不合適，因為抖音集團和美中宜和都是字節跳動旗下公司，二者是並列關係。

去年11月，北京愛瑞醫院（待定）變更登記註冊公示資訊顯示，該醫院為三級綜合中外合資合作營利性醫院，床位數800張。項目建成後，醫療團隊的外籍醫生佔比不低於醫生總體數量的20％。

抖音蓋醫院的消息一出，引發大陸網路熱議。有網友揶揄稱「主治由長期熬夜引起的各種疾病」、「DY（指抖音）讓你熬夜生病，最後再進它們投資的醫院看病，閉環了」。

還有網友笑說，「特色就是邊手術邊看小視頻（指影片），住院滿一個月的送短劇一部」、「掛上氧氣瓶也要給我直播帶貨」、「叫網紅在醫院跳舞」、「字節和心臟可以都跳動了，錢包還能跳動嗎？」

