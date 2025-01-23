　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

豪擲千金搶占AI優勢　字節跳動擬大肆收購陸製晶片

▲▼TikTok母公司字節跳動（Bytedance）。（圖／路透）

▲TikTok母公司字節跳動（Bytedance）。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

TikTok母公司字節跳動傳出計劃今年在人工智慧（AI）基礎設施上投資逾120億美元，其中400億元人民幣（約55億美元）在大陸收購AI晶片，為去年支出的兩倍，更計劃在海外投資約68億美元，利用先進的輝達晶片增強其基礎模型訓練能力。

英國《金融時報》引述消息人士的話報導，字節跳動正在對人工智慧基礎設施下大賭注，TikTok母公司計畫於2025年在人工智慧領域投入超過120億美元。

字節跳動發言人在回應《金融時報》報導時說，「該匿名來源的有關我們計畫的訊息是不正確的」。

報導指出，字節跳動計畫在2025年斥資400億元人民幣在大陸收購人工智慧晶片，該公司還將在海外投資約68億美元，利用先進的輝達晶片提升基礎模型訓練能力。

報導稱，字節跳動約60％的半導體訂單將提供給華為和寒武紀科技等大陸供應商，其餘部分將用於購買輝達晶片，這些晶片已被合規化，以符合拜登政府推出的出口管制措施。

報導提到，大陸政府已向科技公司下達非正式指令，要求它們從本國供應商處購買至少30％的晶片。TikTok、華為和寒武紀科技沒有立即回應路透社的置評請求。

美國總統川普上任後簽署行政命令，將原定於1月19日生效的TikTok「不賣就禁用」法律在未來75天內暫不執行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
直擊／台北電玩展首日人潮爆　最塞攤位出爐⋯玩家搶虛寶狂吶喊
下令槍殺4名索馬利亞海盜！高雄籍漁船大陸船長重判26年定讞
徐乃麟違停紅線「遭檢舉」開罰　怨警「太嚴格」還想拖人下水
施景中遭指綠營側翼稱「錯愕」　陳菁徽怒嗆：就是名副其實的造謠
快訊／高雄某派出所槍響！所長清槍走火記一大過
快訊／中居正廣宣布引退！　經紀公司跟著關閉…性醜聞害慘電視台
快訊／違停遭開罰　徐乃麟回應了
賴清德公布憲訴法　批示：破壞政府體制宜聲請憲法法庭裁判
手抱盆栽「出芋新生」！鈕承澤假釋第一站去這裡
過年玩命拍法？　陸年輕人用「爆竹炸麵粉」…秒炸出5m蘑菇雲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國商飛加速搶全球市佔率　C919計畫2025年產50架

豪擲千金搶占AI優勢　字節跳動擬大肆收購陸製晶片

陸17歲學生寒假打工首日「頭卡貨梯」喪命　多部門介入調查

過年玩命拍法？　陸年輕人用「爆竹炸麵粉」…秒炸出5m蘑菇雲

黑幫份子大街上遭亂刀砍死　港警大陣仗連日掃蕩娛樂場所

把台灣送上談判桌？　陸「國師」鄭永年：中美可推「第四公報」

消費降級！2024年中國奢侈品銷售額估「下滑近20%」

川普上任　學者：北京將加大關注「美對台軍售」

川普最快2月對中國商品「徵25%關稅」　陸外交部：關稅戰無贏家

四川動物園販售「虎尿」1瓶224元　園區稱：可治風濕很多人買

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

【妳回家算了XD】車禍夫請老婆扶起床卻放屁　她笑翻一巴掌打到他傷口

柯爸病危！柯文哲探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

中國商飛加速搶全球市佔率　C919計畫2025年產50架

豪擲千金搶占AI優勢　字節跳動擬大肆收購陸製晶片

陸17歲學生寒假打工首日「頭卡貨梯」喪命　多部門介入調查

過年玩命拍法？　陸年輕人用「爆竹炸麵粉」…秒炸出5m蘑菇雲

黑幫份子大街上遭亂刀砍死　港警大陣仗連日掃蕩娛樂場所

把台灣送上談判桌？　陸「國師」鄭永年：中美可推「第四公報」

消費降級！2024年中國奢侈品銷售額估「下滑近20%」

川普上任　學者：北京將加大關注「美對台軍售」

川普最快2月對中國商品「徵25%關稅」　陸外交部：關稅戰無贏家

四川動物園販售「虎尿」1瓶224元　園區稱：可治風濕很多人買

洪一中不滿體育署預算遭砍　王鴻薇：民進黨指刪11億是夢到？

以為自己快失聰　女檢查聽力發現「耳內藏2公分積木」長達20年

直擊／台北電玩展首日人潮爆　最塞攤位出爐⋯玩家搶虛寶狂吶喊

打麻將也有風水禁忌！「各方位」招財小技巧讓你胡到手軟

將大地染成浪漫金黃色！大溪落羽松達到最美狀態　水面倒影太夢幻

最低每度5.8元起！EVOASIS推春節充電優惠、新制度加快充電效率

損國家形象！成人展爆「禁止在政府場館舉辦」　米砂開罵：太無理

批賴清德「直接下條子」給憲法法庭審判長　黃國昌：破壞國家體制

摩斯春節+開工優惠一次看！抹茶紅豆米派免費吃、咖啡買1送1

詐領助理費128萬「認罪+全數繳回」　新北市議員曾煥嘉判3年

鄧紫棋自彈自唱〈唯一〉

大陸熱門新聞

過年玩命拍法？小紅書流行用「爆竹炸麵粉」

黑幫份子大街上遭亂刀砍死 港警大陣仗連日掃蕩娛樂場所

治風濕？動物園販售「虎尿」1瓶224元

罕見奇景！塔克拉瑪干沙漠變「雪海」

麻辣火鍋的魅力！泰國遊客湧入重慶

22歲女做美甲感染HPV…致指緣「長菜花」

2024年中國奢侈品銷售額估下滑近20%

川普最快2月對中國「徵25%關稅」陸外交部回應

把台灣送上談判桌？　陸「國師」鄭永年：中美可推「第四公報」

深圳首條海底隧道通車 截彎取直路程從半小時縮短為7分鐘

陸「人造太陽」　實現「億度千秒」紀錄

農曆春節前先過「小年」 陸南北方差一天竟是為了「省錢」

川普上任 學者：北京將加大關注美對台軍售

南台灣大地震　大陸國台辦、紅會同表慰問

更多熱門

相關新聞

超車三星！SK海力士AI晶片銷售強勁　去年Q4獲利創新高

超車三星！SK海力士AI晶片銷售強勁　去年Q4獲利創新高

韓國SK海力士（SK Hynix）今天公布創新高紀錄的季度利潤，主要是生成式人工智慧（AI）晶片組所使用的高頻寬記憶體（HBM）等先進晶片銷售強勁。

暫未達成協議？TikTok正恢復在美國服務

暫未達成協議？TikTok正恢復在美國服務

波蘭憂美國管制阻礙AI長期發展

波蘭憂美國管制阻礙AI長期發展

巴西2024使用生成式AI　高於全球平均

巴西2024使用生成式AI　高於全球平均

蕭美琴視導「無人機偵攻」演練　關注AI與新興科技建軍發展

蕭美琴視導「無人機偵攻」演練　關注AI與新興科技建軍發展

關鍵字：

人工智慧字節跳動AI晶片

讀者迴響

熱門新聞

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

徐乃麟FB開戰！

快訊／高雄16F大樓清晨火警！　住戶一度受困

快訊／服刑1151天！鈕承澤假釋出獄了

即／鈕承澤笑容滿面步出監獄：最想回家陪媽媽

徐乃麟違停路邊開戰2警員

過年習俗禁忌一次看　今天就有事要做

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面