豪擲千金搶占AI優勢　字節跳動擬大肆收購陸製晶片

▲TikTok母公司字節跳動（Bytedance）。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

TikTok母公司字節跳動傳出計劃今年在人工智慧（AI）基礎設施上投資逾120億美元，其中400億元人民幣（約55億美元）在大陸收購AI晶片，為去年支出的兩倍，更計劃在海外投資約68億美元，利用先進的輝達晶片增強其基礎模型訓練能力。

英國《金融時報》引述消息人士的話報導，字節跳動正在對人工智慧基礎設施下大賭注，TikTok母公司計畫於2025年在人工智慧領域投入超過120億美元。

字節跳動發言人在回應《金融時報》報導時說，「該匿名來源的有關我們計畫的訊息是不正確的」。

報導指出，字節跳動計畫在2025年斥資400億元人民幣在大陸收購人工智慧晶片，該公司還將在海外投資約68億美元，利用先進的輝達晶片提升基礎模型訓練能力。

報導稱，字節跳動約60％的半導體訂單將提供給華為和寒武紀科技等大陸供應商，其餘部分將用於購買輝達晶片，這些晶片已被合規化，以符合拜登政府推出的出口管制措施。

報導提到，大陸政府已向科技公司下達非正式指令，要求它們從本國供應商處購買至少30％的晶片。TikTok、華為和寒武紀科技沒有立即回應路透社的置評請求。

美國總統川普上任後簽署行政命令，將原定於1月19日生效的TikTok「不賣就禁用」法律在未來75天內暫不執行。