吳思瑤「親吻」柯建銘疑深偽造假　最高檢出手查來源

▲立委吳思瑤疑遭人深偽造假與柯建銘親吻影片，最高檢已交辦北檢分案調查。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

社群媒體近日傳出民進黨立院黨團總召柯建銘，與立委吳思瑤在記者會上親吻23秒的影片，疑似深偽造假，最高檢察署上周已指示台北地檢署重大國安專組，分案展開調查，當事人吳思瑤20日委託助理到高檢、北檢正式提告，希望檢調追查背後是否有境外勢力操作，違反《國安法》等罪嫌。

TikTok帳號「金門坦克陳玉珍」（jessica.chen01）日前公布一則影音，柯建銘與吳思瑤在黨團記者會上，突然面對面親嘴，吳思瑤表示，她第一時間被噁心到根本不想看那支影片，她的助理查證後得知，這個帳號還發布了許多針對她和民進黨女性立委的造假影片，配上煽動外貌羞辱的文字，讓留言區滿滿都是對女性的訕笑、貶抑。

國民黨立委陳玉珍則澄清，「我沒有抖音帳號，所以我沒看到」，記者轉述影片內容後，陳玉珍回應「那是攻擊的，這是非常不道德的」，吳思瑤也傾向相信陳玉真敢做這種胡亂抹黑醜化影射的事情。

不過為了徹底防制深偽犯罪歪風，防止再出現下一位性影像受害者，吳思瑤20日正式委由律師與助理，到北檢和高檢分別提告。據了解，最高檢察署對深偽片十分重視，日前已經要求北檢分案查辦不實影像來源。