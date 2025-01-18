自封「廣東辣王」陸網紅挑戰台灣麻辣乾麵　喊不辣卻狂噴汗

記者黃翊婷／綜合報導

中國網紅賽亞人阿廖開玩笑自封「廣東辣王」，他日前來台灣挑戰吃辣，點了號稱「不愛惜自己生命的人」級別的超級辣，結果才吃了4口麵，就被辣到噴汗、流鼻涕，還不忘做效果嘴硬喊不辣，笑翻許多網友，該影片也獲得25.5萬人按讚。

▲賽亞人阿廖經常挑戰辣味食物，這次他來挑戰台灣最辣麵館的麻辣乾麵。（圖／翻攝自抖音／賽亞人阿廖，下同。）

賽亞人阿廖日前在抖音發布影片，表示他接受網友提議，要來台灣挑戰天花板辣度的麻辣乾麵，該麵館位於台北，他抵達店家之後，點了一碗「不愛惜自己生命的人」級別的超級辣麻辣乾麵，還自封是廣東辣王，麵送上桌的時候，他先是看了看外觀，再聞一聞，才說「看著也不辣呀」。

▲賽亞人阿廖被辣到狂冒汗。

不過，賽亞人阿廖吃了三口麵就開始明顯冒汗，這時他還嘴硬「感受到有一點點辣度」，吃到第四口時，他已經開始坐立不安、噴汗、流鼻涕，狂灌好幾口優酪乳似乎都無法緩解喉嚨痛，最後忍不住喊道，「不行不行，這後勁太足了，吃不了了，真的要去醫院了，已經達到核彈威力，在喉嚨裡爆炸，太恐怖了」。

有趣的是，賽亞人阿廖上傳影片時，仍不忘做效果，嘴硬稱自己當時就是有點飽了，不吃了，不辣。該影片公開至今獲得25.5萬人按讚，網友們紛紛留言調侃，「他要是廣東辣王，我就是內蒙古海鮮王（網傳廣東人的吃辣程度是全中國倒數第一）」、「看這小子吃這碗麵給辣的，螢幕前的我嘴角都上揚了」、「這種麵專治嘴最硬的人」、「我朋友去吃這個在家躺了3天」。