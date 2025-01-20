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TikTok正恢復在美國服務　知情人稱：字節跳動暫未與美達成協議

▲知情人士透露，TikTok母公司字節跳動（Bytedance）尚未與美國政府達成協議。（圖／路透）

▲知情人士透露，TikTok母公司字節跳動（Bytedance）尚未與美國政府達成協議。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

TikTok於美國西部時間19日9時30分左右發布聲明指出，公司已與網路服務供應商達成一致，正在恢復相關服務。目前TikTok應用程式已恢復正常使用，在此之前短暫停服14小時。不過，一名知情人士透露， TikTok母公司字節跳動暫未與美國政府達成協議。

據《第一財經日報》報導，該名知情人士表示，「字節跳動並未與美國政府達成任何協議，只是美方決定暫不執行『不賣就禁』法案，因此TikTok恢復運營。」

美國候任總統川普先前宣布，計畫與TikTok設立合資公司，美國在其中擁有50%的股份，這既確保掌握TikTok，也能令其繼續營運。

▲▼TikTok。（圖／路透）

▲TikTok因該禁令停服14小時。（圖／路透）

TikTok在此次聲明中表示，感謝川普向TikTok的網路服務供應商，做出了必要的澄清和保證，使其不會為協助維護TikTok正常運作而遭受處罰。TikTok同時表示，將與川普一起尋找維持TikTok應用程式在美可用的長期解決方案。

TikTok於美國西部時間18日19時30分左右關停了對美用戶服務。TikTok母公司字節跳動旗下多個應用軟體，幾乎在同一時間，停止在美服務。為TikTok應用程式在美正常運作提供支援的蘋果、谷歌和甲骨文等美國企業，也停止了相關服務。

川普19日在社群媒體上發文，呼籲各公司不要讓TikTok處於停止運作狀態，並表示，他將推遲TikTok「不賣就禁用」的法律生效時間，此前任何幫助維持TikTok運轉的公司，不承擔法律責任。

報導指出，拜登在2024年4月，簽署一項國會兩院通過的法案，要求字節跳動在270天內，將TikTok出售給非中國企業，否則這款應用程式將在2025年1月19日後在美國被禁用。拜登政府表示，執法責任由20日上任的川普政府承擔。

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