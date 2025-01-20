回應川普「TikTok需與美合資」　陸外交部：由企業自主決定

▲TikTok禁令暫時緩解。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

大陸最大影音社群平台抖音在海外的業務「TikTok」平台在美國新任總統川普（Donald Trump）的表態支持下，不到24小時的「下架封殺」禁令暫緩實施，絕處逢生。不過，川普的但書是希望TikTok的50%股份可以由美國企業合資，這樣便可挽救TikTok在美國的「生機」，引起輿論熱議。

▲川普出手延緩TikTok禁令90天。（圖／達志影像／美聯社）

對此，大陸外交部發言人毛寧表示，對於企業的運營和收購這一類的行為，我們始終認為應當根據市場的原則，由企業自主決定，「如果涉及中國企業，應當符合中國的法律法規。」

毛寧指出，TikTok在美國運營多年，深受美國用戶的喜愛，為促進美國國內的就業，拉動消費都發揮了積極的作用，「希望美方能夠認真傾聽理性的聲音，為各國市場主體在美國的經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。」

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝中國政府網）

據了解，TikTok下架的禁令於美國當地時間19日生效，1.7億美國用戶無法使用，然而，川普主動宣稱將簽署行政命令，延緩禁令。TikTok公司也隨即發出聲明指，「正在」恢復對美國用戶的服務。

川普在聲明中強調，「希望美國能擁有TikTok50%的所有權。沒有美國的批准，就不會有TikTok」，在此基礎上，期待TikTok能採取與美國企業合資的形式，保住在美國的上架地位。