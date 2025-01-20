　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

回應川普「TikTok需與美合資」　陸外交部：由企業自主決定

▲▼美國當地1.7億名用戶已經無法再使用TikTok了。（圖／達志影像／美聯社）

▲TikTok禁令暫時緩解。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

大陸最大影音社群平台抖音在海外的業務「TikTok」平台在美國新任總統川普（Donald Trump）的表態支持下，不到24小時的「下架封殺」禁令暫緩實施，絕處逢生。不過，川普的但書是希望TikTok的50%股份可以由美國企業合資，這樣便可挽救TikTok在美國的「生機」，引起輿論熱議。

▲▼川普將於當地時間20日就職美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普出手延緩TikTok禁令90天。（圖／達志影像／美聯社）

對此，大陸外交部發言人毛寧表示，對於企業的運營和收購這一類的行為，我們始終認為應當根據市場的原則，由企業自主決定，「如果涉及中國企業，應當符合中國的法律法規。」

毛寧指出，TikTok在美國運營多年，深受美國用戶的喜愛，為促進美國國內的就業，拉動消費都發揮了積極的作用，「希望美方能夠認真傾聽理性的聲音，為各國市場主體在美國的經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。」

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝中國政府網）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝中國政府網）

據了解，TikTok下架的禁令於美國當地時間19日生效，1.7億美國用戶無法使用，然而，川普主動宣稱將簽署行政命令，延緩禁令。TikTok公司也隨即發出聲明指，「正在」恢復對美國用戶的服務。

川普在聲明中強調，「希望美國能擁有TikTok50%的所有權。沒有美國的批准，就不會有TikTok」，在此基礎上，期待TikTok能採取與美國企業合資的形式，保住在美國的上架地位。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
衛福部遭凍結10.2億　健保撥付、癌篩都受衝擊
李威緋聞史驚人！曾遭「最強小三」公布私密床照
李威遭爆低調結婚　另一半長相曝光！
快訊／李威驚爆已婚！　夫妻同日遭傳喚
遭大砍預算！南部人被迫「北上辦護照」　南服中心開砲
黃麟凱伏法！新北檢察長登門慰問王爸爸　致贈紅包15萬
分析／賴清德的閣揆終於不躺了　藍白搶錢搶糧才大夢初醒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

TikTok復活…X在中國卻被禁！馬斯克喊不公　陸外交部：只要合法

回應川普「TikTok需與美合資」　陸外交部：由企業自主決定

速審速決！珠海隨機撞人釀35死　肇事司機今被「執行死刑」

中國軍用5G複雜地形穿越能穩定傳輸　或同時操控連結1萬AI機器兵　

年前大漲！陸品牌金飾1g漲至3721元　零售業者：一天賣出3kg

習近平特別代表韓正出席川普就職典禮　與美新任副總統范斯會面

「殲-20」之父楊偉傳遭免職　曾為大陸最年輕戰機總設計師

港民眾換新鈔意外發現「仙氣女行員」　甜美笑容引網讚：戀愛了

TikTok正恢復在美國服務　知情人稱：字節跳動暫未與美達成協議

英網紅旅居中國返倫敦喊「不適應」　想回中國：習慣一塵不染的街道

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

【不說以為是姊妹】媳婦幫66歲婆婆改造成「街頭辣妹風」成果超成功！

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

楊千霈證實離婚！8年婚畫句點　閃婚陷2歧異：我們都很任性

周杰倫❤昆凌結婚10週年　跳舞放閃：要一直幸福

TikTok復活…X在中國卻被禁！馬斯克喊不公　陸外交部：只要合法

回應川普「TikTok需與美合資」　陸外交部：由企業自主決定

速審速決！珠海隨機撞人釀35死　肇事司機今被「執行死刑」

中國軍用5G複雜地形穿越能穩定傳輸　或同時操控連結1萬AI機器兵　

年前大漲！陸品牌金飾1g漲至3721元　零售業者：一天賣出3kg

習近平特別代表韓正出席川普就職典禮　與美新任副總統范斯會面

「殲-20」之父楊偉傳遭免職　曾為大陸最年輕戰機總設計師

港民眾換新鈔意外發現「仙氣女行員」　甜美笑容引網讚：戀愛了

TikTok正恢復在美國服務　知情人稱：字節跳動暫未與美達成協議

英網紅旅居中國返倫敦喊「不適應」　想回中國：習慣一塵不染的街道

母載15歲兒上學遭擊落！鬼切女騎士攔腰撞　人車倒地3傷畫面曝

日本九州最早賞櫻地在大分！5100棵河津櫻2月盛開　花期近一個月

大刀砍小確幸！統一發票上路74年　捲預算之亂迎最大衝擊

命理大師分析2025年健康運勢！7大生肖身體容易出狀況

苗博雅開轟賀瓏「網路費被刪到剩1元」！　要求面對面講清楚

屏東九如鄉鐵皮屋大火！女子跳樓逃生　飼養雞隻全燒死

被公司當癡漢！他追正妹同事「手段曝」　全傻了：認證噁男

TikTok復活…X在中國卻被禁！馬斯克喊不公　陸外交部：只要合法

30歲女友「想離職考律師」　男才點頭養她！見1要求傻眼了

明晨再凍一波「雲林以北探10度」　小年夜又有強烈冷氣團

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

大陸熱門新聞

來不及過年　132公斤男演員腦溢血過世！享年36歲

陸EUV技術有關鍵突破　龍頭ASML保持沉默

上海驚傳一家三口墜樓死亡

老爺爺送養小貓後一再探視　真相淚崩

陸網紅挑戰台灣辣麵　喊不辣卻狂噴汗

父母早逝！殘疾哥供妹讀書...看獎狀淚崩

女子中流感後無法微笑！面癱病例暴增

過年幫人「餵貓遛狗」　10多天收入近萬

中國補貼買手機今上路　蘋果華為降價

英網紅旅居中國返倫敦喊「不適應」 想回中國：習慣一塵不染的街道

港民眾換新鈔意外發現「仙氣女行員」 甜美笑容引網讚：戀愛了

珠海隨機撞人釀35死　肇事司機今被「執行死刑」

「殲-20」之父楊偉傳遭免職 曾為大陸最年輕戰機總設計師

陸賣菜老漢智力受損癡迷繪畫 「菜畫左右互搏」網封「市場梵谷」

更多熱門

相關新聞

吳思瑤「親吻」柯建銘　最高檢出手查造假

吳思瑤「親吻」柯建銘　最高檢出手查造假

社群媒體近日傳出民進黨立院黨團總召柯建銘，與立委吳思瑤在記者會上親吻23秒的影片，疑似深偽造假，最高檢察署上周已指示台北地檢署重大國安專組，分案展開調查，當事人吳思瑤20日委託助理到高檢、北檢正式提告，希望檢調追查背後是否有境外勢力操作，違反《國安法》等罪嫌。

僑胞狂要合照、簽名　韓國瑜笑：肚子好餓啦

僑胞狂要合照、簽名　韓國瑜笑：肚子好餓啦

白宮傳統　拜登留「親筆信」給川普

白宮傳統　拜登留「親筆信」給川普

傳川普將發布「國家能源緊急狀態」

傳川普將發布「國家能源緊急狀態」

梅蘭妮亞將再成為就職典禮焦點　禮服暗藏寓意

梅蘭妮亞將再成為就職典禮焦點　禮服暗藏寓意

關鍵字：

TikTok禁令川普外交抖音毛寧

讀者迴響

熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

藍白大刪預算！最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買了

17歲傳播妹遭灌醉　3人撿屍摩鐵輪流性侵

約砲台男星「遇過此生最小」！

24歲網紅廟會攝影師遭撞死　角頭「鴨頭」私壇慟發聲

全台最大玫瑰花園免費開園

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

396萬人領錢了！　勞保局各項年金過年前接力入帳

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

ATM上有「超大型巨蛇」在爬　民眾路過驚呆

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！

快訊／今「大寒」升級強烈冷氣團　轉雨時間曝

刮刮樂大獎在新北！幸運男拜完「這尊」刮中1200萬

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸

更多

最夯影音

更多

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面