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賴清德檢討基層警打詐不力　江怡臻揪疑點：搞錯數據還亂罵人？

▲▼總統賴清德主持國家氣候變遷對策委員會第三次會議。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者崔至雲／台北報導

賴清德總統日前在警政署署務會報時直指，每年詐欺案逾18萬件，破獲僅1％，要求警政署提出對策；此舉引發警察工會怒火，批評賴的發言詆毀警察辛勞，必須道歉。新北市議員江怡臻揭露，經對照警政署的官方統計資料與賴清德公開發言的數據，令人高度懷疑賴清德搞錯數據還亂罵人的慣老闆。

賴清德日前在警政署署務會報時，指台灣一年約有18萬2,500件詐騙案，總共破獲2,430件，並稱「2430件是18萬2500件的幾分之幾，(百分之)1點多而已」，被認為是對警界撂重話，檢討打詐不力。

江怡臻指出，賴清德的發言引發基層警察不滿，台灣警察工作權益推動協會更直言，賴清德應對詆毀警察人員辛勞的發言道歉，基層警察出身的新北市長侯友宜也提出「源頭管理」才是重點，沒想到對於輿論怒火，民進黨發言人戴瑋姍卻批評「搞不清楚狀況就發言」，江怡臻也批評，民進黨根本不思反省，急於護航但根本是提油救火。

江怡臻表示，根據警政署的官方統計資料，112年詐欺案件發生數3萬 7823件，破獲數3萬5982件，破獲率95%，雖然此破獲率與民眾感受有極大落差，但從警政署的官方資料與賴清德的發言比較，令人質疑難道僅僅差了一年的數據，詐欺破獲率就會從95%掉到1點多%？到底是誰的說法有問題？還是賴清德上任後打詐成效暴跌？

江怡臻也補充，根據媒體報導，警方當天提供給總統的資料，是破獲2430「個」詐騙集團，賴清德根本是誤解警方給的資料，而經過她對照警政署打詐儀表板官網公布去年最後四個月(9至12月)的打詐數據，查獲集團數為920「團」，而受理件數為7萬2135「件」，由於官網未公開全年數據，若以此四個月乘以3倍估算全年，大約為查獲2千多「團」詐團，受理約21萬「件」，因此，可推測賴清德根本就是搞錯單位又亂換算。

江怡臻表示，將官方資料及賴清德的發言交叉比對後，可得出兩個可能的結論，第一個就是賴清德去年上台後，詐欺破獲率就急速降低，第二個就是賴清德搞錯數據，誤把「團」當成「件」，根本就是大外行，昔有秦王指鹿為馬，今有賴總統指團為件，只會顛倒是非、詆毀基層、不懂裝懂，賴清德就是一個看不懂報表、搞錯數據又愛亂罵人的慣老闆。

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