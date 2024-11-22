山東車主好心借小米SU7給朋友　竟被開去「拍車震A片」還沒碼車牌

▲大陸一名車主將小米SU7借給朋友的租車公司，沒想到租車者竟把車輛拿去拍車震A片。（圖／翻攝抖音）



記者柯振中／綜合報導

大陸山東省一名車主購買了小米SU7，期間將車輛借給開租車公司的朋友，沒想到車輛竟因此被拿去拍車震AV影片，甚至連車牌都沒打馬賽克，離奇的事件讓車主氣炸了。

據了解，這名山東車主購買了一輛小米SU7，11月初時有個開租車公司的朋友，因為接了SU7的租車訂單，但公司的車輛不夠用，於是拜託他在車友會裡幫忙找車應急。

不過，因為朋友開的價格實在太低，他幫忙轉傳訊息以後，車友會的訊息無人搭理。經過一段時間的思考，車主認為「既然答應別人了」，還是決定將自己的SU7車輛借給朋友。雖然車輛歸還時，內飾有些污漬，但車主並未想太多，也沒有查看行車紀錄器，僅是將車輛送去清潔。

▲▼大陸一名車主將小米SU7借給朋友的租車公司，沒想到租車者竟把車輛拿去拍車震A片。（圖／翻攝抖音）



直到11月16日，有其他車友在群組發了某部成人影片的截圖，車主才知道，自己的車輛竟是被借去拍車震AV，且成人影片公司連車牌都沒有打馬賽克，甚至還有車友開口詢問他，是不是有「參一咖」，讓他相當憤怒。

車主氣得聯繫租車公司，要找承租人協商，目前警方已經介入調查。希望大家不要在他的評論區討論、發布難聽的留言，也不要再讓事情擴散，希望大家理性看待、等候警方的調查結果。