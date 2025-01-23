春節連假將屆六大風險樣態須留意　蘇俊賓籲請加強稽查輔導

▲桃園市副市長蘇俊賓針對年關將屆，籲請工廠等業者應留意安全防護，避免發生職業災害。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

因應年關將近，桃園市副市長蘇俊賓在臉書上提醒，部分營建工地或工廠常因趕工施作忽略勞工安全防護，尤其化學工廠可能因為存有大量可燃、爆炸性或有毒性之化學物質，如未妥善操作設備也容易致災。市府勞動檢查處結合建管處、消防局等各單位執行勞動春安專案檢查計畫，從1月7日起至2月底止，至少執行140家檢查作業，希望透過加強勞檢、宣導及輔導等措施來督促事業單位及勞工注意作業安全，防止職業災害的發生。

▲桃園市副市長蘇俊賓籲請工廠等業者應留意安全防護。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

蘇俊賓臉書上提及，最近與市府同仁前往轄區營建工地、化學工廠執行春安檢查，尤其針對過去檢查常見缺失，如電氣設備防爆開關接線不良、化學品輸送管線接頭未消除靜電，以及有機溶劑區作業人員未確實配戴呼吸防護具等六種常見缺失，呼籲業主及管理人員務必妥善注意，保護勞工作業安全，以降低災害發生機率。

蘇俊賓表示，為預防火災事故發生，桃園市率全國之先，修訂桃園市火災預防自治條例，成立桃園市火災預防推動小組，市府各單位包括環保、消防、經發、勞動及建管單位跨局處合作，從源頭管理、危險區域劃分、化學品管理、勞工教育訓練等加強合作與橫向聯繫，期望有效防災、減災及加強災後應變，全面降低災害發生率與災害影響程度。

▲桃園市副市長蘇俊賓會同市府勞檢處針對轄區內工廠進行安全防護，以避免發生職業災害。（圖／翻攝自蘇俊賓臉書）

蘇俊賓提醒，春節前到過年這段期間工廠、倉儲及工程進行中的工地，無論趕工收尾、作業線調整或是留守人員的規劃，風險的樣態也會和平常不一樣。這段期間勞動檢查處結合建管處、消防局等各單位執行勞動春安專案檢查計畫，從1月7日起至2月底止，至少將執行140家檢查作業，希望透過加強勞檢、宣導及輔導等措施來督促事業單位及勞工注意作業安全，防止職業災害的發生

此外，針對勞動春安專案檢查執行重點，除針對公共危險物品是否有依規定列管造冊外，另一個重點就是針對過去比較高風險的樣態，加強稽查和提醒，以工廠為例，先前常發現有電氣設備防爆開關接線不良、化學品輸送管線接頭未消除靜電、有機溶劑區作業人員未確實配戴呼吸防護具、開啟化學品鐵桶之工具未採用無火花工具、升降機出入口未標示以及化學品危害圖式未有中文標示等缺失，也都列為檢查及宣導重點。

蘇俊賓呼籲，廠方加強過年停工期間廠內安全維護，包含危險作業區管制進出、廠內物料貯存區的管理與定期巡查工作是否落實且分派專責人員負責、嚴格禁止廠區內外施放煙火等危險行為，以確保廠區安全。