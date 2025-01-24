「水泥封屍」藏屋頂16年！韓男怒殺同居女友　工人敲開揭驚悚案情

▲ 男子的犯行直到16年後才被揭發。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／編譯

南韓慶尚南道巨濟市多年前發生一起兇殺案，一名男子因感情問題與同居女子發生口角，憤而將她殺害後塞進行李箱，再以水泥封屍，藏在自家屋頂長達16年，直到去年大樓施工，工人意外發現女子遺體，才揭發男子罪行。

根據《韓聯社》，50多歲男嫌被控於2008年10月在家中殺害當時30多歲的同居女性，當天兩人因感情問題發生爭執，他一氣之下殺人洩憤，事後為掩蓋罪行，將屍體塞進行李箱後搬到屋頂，以磚塊堆砌並澆灌約10公分厚的水泥，使其看似正常的房屋結構。

此後直到2016年因吸毒被捕，他在此居住長達8年時間，死者遺體都未被發現，直到去年8月大樓進行屋頂防漏工程，工人破壞這個水泥結構時，才發現其中裝有屍體的行李箱，距離案發已經過16年。

昌原地方法院24日宣判，以殺人等罪嫌被起訴的男子判處14年有期徒刑，此外還需接受40年的藥物中毒矯正治療。檢方此前求處30年，但案發的2008年《刑法》尚未修法，最重僅可判15年徒刑，2010年才將上限上修至30年。

檢方後來改為求處殺人罪15年、毒品罪5年，法院說明量刑原因時則稱，因犯嫌犯行屬偶發性，事前未周密計畫，但以水泥埋屍掩蓋真相，加上死者遺屬要求嚴懲，綜合以上考量後判處14年徒刑。