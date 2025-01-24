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觀音佛像遭倭寇盜竊！法院判南韓必須「歸還日本」　今年5月啟程

▲▼南韓忠清南道瑞山市浮石寺決定將「金銅觀音菩薩坐像」歸還給日本對馬島觀音寺，目前先以租借形式安置寺內。（圖／VCG）

▲南韓忠清南道瑞山市浮石寺決定將「金銅觀音菩薩坐像」歸還給日本對馬島觀音寺，目前先以租借形式安置寺內。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本長崎縣對馬島一座佛寺層收藏高麗時代晚期的佛像，該尊佛像由高麗國瑞州（現南韓忠清南道瑞山市）浮石寺於西元1330年打造，1378年遭倭寇盜竊至對馬島，不過2012年10月卻被韓籍竊賊偷回南韓，對此日本向南韓法院提起告訴，最終判定必須將該尊佛像還給日本。如今，該尊佛像運回浮石寺，預計5月還給日本。

該尊佛像全名為「金銅觀音菩薩坐像」，高度為50.5公分、重達38.6公斤，據信於1330年由浮石寺打造，藏於佛像內部的「結緣文」明確指出當年打造該尊佛像的目的，是為了要安置於瑞州（瑞山市）的佛寺，供當地居民不分階層供養，凝聚地方向心力（安於浮石寺，永充奉養者也），不過之後卻疑似因遭倭寇侵奪，導致佛像流落至日本對馬島。

▲▼高麗時代晚期佛像「金銅觀音菩薩坐像」。（圖／達志影像）

▲▼高麗時代晚期佛像「金銅觀音菩薩坐像」。（圖／達志影像）

▲▼高麗時代晚期佛像「金銅觀音菩薩坐像」。（圖／達志影像）

日本長崎縣對馬島觀音寺主張，該尊佛像於1527年從朝鮮獲贈，因此持有佛像所有權。對此，觀音寺與長崎縣當局向南韓法院提告，南韓大田高等法院民事1部2023年2月進行二審宣判時，推翻一審時的判決結果，認為南韓必須將該尊佛像歸還給日本，理由是日本從1953年韓戰結束至2012年持有該尊佛像，持有時間超過所有權法定的20年。

2023年10月，南韓大法院（最高法院）進行三審判決，以「取得時效」之法理依據，認定該尊佛像在所有權上歸於對馬島觀音寺。最後，由南韓佛教曹溪宗與日本佛教界協商，同意將佛像「租借」給浮石寺100天，供一般民眾供奉祭拜，直到5月佛誕節後歸還給日本。

根據南韓《韓聯社》、日媒《共同社》與《時事通信社》，該尊佛像2012年遭到韓籍竊盜從對馬島搬回南韓後，安置在位於大田廣域市儒城區的南韓國立文化財研究院，如今在時隔647年後，終於能夠「重返」位於忠清南道瑞山市的浮石寺，今（24）日下午3時在浮石寺設法殿進行告佛儀式，現場設有7台監視器、2台熱像儀。

▼南韓浮石寺住持元祐法師。（圖／達志影像）

▲▼南韓浮石寺住持元祐法師。（圖／達志影像）▲▼日本對馬島觀音寺前住持田中節孝。（圖／達志影像）

▲日本對馬島觀音寺前住持田中節孝。（圖／達志影像）

在24日下午的告佛儀式中，浮石寺的住持元祐法師（音譯）、觀音寺的前住持田中節孝、韓日議員聯盟會長朱豪英（南韓國會議員，屬執政黨國民力量）皆有出席。

田中節孝表示，「多虧觀世音菩薩大慈大悲，才能有今天的成果！非常感謝日韓兩國政府與議會、大韓佛教曹溪宗等多位關係人士的幫忙，再次確認日韓兩國間的信賴，盼藉由此次機會能夠達成兩國關係的和解與發展」；他再度用韓語表示，「非常感謝」。

在經過100天後，該尊佛像預計今年佛誕節（5月5日）返回國立文化財研究院，並歸還給日本。

►韓國法院不愛國？日本高麗佛像遭竊「重返祖國」　二審判：須還日本

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