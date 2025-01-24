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社會 社會焦點 保障人權

韓國毒品利潤高！他從泰國空運19.7公斤安毒　黑幫想出境栽了

記者邱中岳／台北報導

刑事局國際科與南韓警方偵破台灣黑幫做起國際運輸事業，得知韓國安非他命售價是台灣的10倍，於是將毒品安非他命從泰國運往南韓仁川地區，由當地的小弟接收包裹後售出，警方掌握幕後藏鏡人是台灣黑幫成員，警方逮人前黑幫成員的妻子已經搭機出境，黑幫成員在搭機準備前往泰國遭攔下。

警方調查，刑事局國際科駐韓聯絡處，與大韓民國大檢察廳，於3月查獲24歲的林姓台灣籍男子在南韓境內接收毒郵包，警方發現裡面藏有19.7公斤的二級毒品安非他命，且是從泰國以航空包裹的方式寄送，中韓2國也追查出，幕後主嫌就是台灣的一對夫妻檔。

▲▼台灣黑幫從泰國「空運」19.7公斤安毒，小弟在韓國收貨被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲韓國毒品利潤高，台灣黑幫「空運」19.7公斤安毒被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，後續掌握情資發現，幕後藏鏡人竟然是42歲綽號「安古」的天道盟太陽會桃園分會鄧姓成員，與鄭姓妻子都在經營國際運輸毒品生意，警方在日前動身準備逮人，發現鄭姓妻子早已搭機出境，不排除前往金三角一帶躲藏。

鄧姓男子得知警方已經掌握其身分之後，也準備搭機出境，殊不知早已被通報境管無法出境，在機場被攔下後由刑事局幹員協助帶回，警方也針對相關人等進行搜索，查扣印有桃園鄧家萬善爺帽子及服飾、電腦2部、現金新台幣12萬元、第二級毒品大麻、第三級毒品k他命等不法贓物。

▲▼台灣黑幫從泰國「空運」19.7公斤安毒，小弟在韓國收貨被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

台灣黑幫從泰國「空運」19.7公斤安毒，小弟在韓國收貨被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，鄧姓男子等人深知南韓毒品售價相當昂貴，以安非他命來說，價格就是台灣的10倍，台灣每公克賣1500元至2000元不等，南韓則要價1.8萬元至2.2萬元左右，所以挺而走險，以高成本的航空運輸寄送藏有毒品的郵件包裹，再透過當地小弟接貨販售。

刑事局國際刑警科表示，當時台韓共同偵破19.7公斤的國際毒品運輸案件，在南韓也是轟動一時，驚動了大檢察廳(相當於台灣最高檢察署)，後續又追查出幕後鄧姓主嫌藏匿在台灣，並且一併抓獲，大檢察廳也致贈感謝狀，感謝台灣警方協助配合。

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