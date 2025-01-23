「委員不滿可刪我預算就好」　李慧芝：大砍整體費用傷害很多一般人

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度總預算日前三讀完成，歲出大砍2075億創新高。行政院今召開記者會，未見過去常備聘請的手語老師，並表明是因新傳處費用遭在野黨全數刪除導致無法聘用。針對此舉引發在野黨批評，政院發言人李慧芝說，「如果委員不喜歡我的發言，可以刪除我的預算」，但委員刪除了很多整體費用，恐連各地的約聘僱人員也沒沒有辦法再聘用，「傷害的是很多很多很多的一般人，這是一個很大的損害」。

行政院發言人李慧芝表示，過往行政院記者會中，每次會聘請兩位手語翻譯員，每人每小時費用約2千2百餘元，該筆預算編列於「新聞傳播業務」項下「05新聞影音圖像資料之攝製」、「2054一般事務費」當中，詳細資訊在「中華民國114年度中央政府總預算-行政院單位預算，行政院編」的122頁，都有實際詳列，並公開上網供全民檢視。

李慧芝說，此標案並非預付款，而是每季付款，但行政院仍必須終止合約。對於未來行政院院會後記者會無法提供手語翻譯一事，雖非行政院所願，但確實是因為行政院新聞傳播處預算遭全數刪除所致，對於聽障朋友沒有辦法即時接收行政院院會資訊一事，政院深感抱歉。

針對在野黨批評，李慧芝表示，針對財劃法的部分，其實如果委員不喜歡她的發言，可以刪除她的費用，可是現在刪的是整個新傳處的預算，因為被減列的費用是沒有辦法流用的，不只是手語老師而已，很多約聘僱的同仁都沒有辦法繼續約聘僱，「這是很報復性、針對性刪除預算的方式」。

李慧芝強調，之前關於財劃法的發言，其實只是很誠實告訴大家，當這個財劃法沒有制定好施行日期時，貿然上路會對當時正在審議的總預算造成什麼樣的影響，政院都有評估過，相信財委會的召委們也明白這情形。

李慧芝說，財劃法至今還沒送出立法院到行政院的理由，上面是寫因為「經查114年度總預算正由本院各委員會審議中，修正財劃法公布施行後可能涉及該總預算」，也就是說，這個財劃法一旦貿然上路，會對當時正在審議的總預算造成非常嚴重的衝擊。

「如果委員不喜歡我的發言可以刪除我的預算。」李慧芝強調，委員刪除的不只她的預算，也刪除了很多整體費用，連行政院各地聯合服務中心的預算被全數刪除，各地的約聘僱人員也沒有沒有辦法再約聘，「傷害的是很多很多很多的一般人，這是一個很大的損害」。

李慧芝指出，刪除的是整個政府運作的基本費用，會造成像院長說的，「車子是一部豪華的車子，但沒有油不能開；便利商店有滿滿的物品，但沒有水電不能營業」，這是一個很基本的問題，這也是院長說總預算案會造成國家窒礙難行的原因。