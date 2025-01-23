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疑「凱薩沙拉」有問題！22人嘔吐腸胃不適　基隆餐酒館遭勒令停業

▲▼有關民眾至基隆市ABV餐酒館餐廳用餐後出現腸胃不適事件 基隆市衛生局持續追蹤掌握 已請業者停業至本局複查通過且同意復業 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲民眾至基隆市餐酒館用餐後出現腸胃不適， 基隆市衛生局已請業者停業。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆一間知名餐酒館，日前有民眾用餐後腸胃不適，基隆市衛生局指出，目前本事件累計通報疑似個案共22人，已命業者暫停營業，須待事件完成調查，且複查合格，經同意後方可恢復作業。

基隆市衛生局指出，1月20日接獲民眾反映，18日共8人至ABV餐酒館餐廳用餐，用餐後有7人出現嘔吐等腸胃不適情形，其中有3人症狀較明顯，於19日分別至本市與台北市醫院急診求治。

▲▼有關民眾至基隆市ABV餐酒館餐廳用餐後出現腸胃不適事件 基隆市衛生局持續追蹤掌握 已請業者停業至本局複查通過且同意復業 。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市衛生局表示，接獲同日（20日），立即派員稽查，採集環境、廚工、民眾檢體送驗，並針對不符食品良好衛生規範準則項目，如：散裝食材須包覆及標示等，已予開立限期改善單，倘複查不合格，將依法裁處，另為釐清本事件感染源，經疫調民眾有共同食用凱薩沙拉等餐食，已採「凱薩沙拉」品項送驗。

基隆市衛生局指出，22日再接獲外縣市民眾電話反應，因知悉本事件後，回憶18日與朋友計2人也曾至該餐廳用餐，之後有出現不適腸胃症狀並於20日至醫院就醫；另有基隆市醫院通報1月20日就醫民眾2人，19日在外縣市餐廳用餐後出現不適腸胃症狀就醫，本局除移請該市衛生局協助就餐廳調查，本局在調查民眾飲食史時回憶也曾在18日至該餐廳用餐，基隆市衛生局於1月20日稽查後，由業者自主停業待複查。

▲▼有關民眾至基隆市ABV餐酒館餐廳用餐後出現腸胃不適事件 基隆市衛生局持續追蹤掌握 已請業者停業至本局複查通過且同意復業 。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市衛生局說明，繼22日已知個案後，透過新聞知悉後再主動通報衛生局民眾新增11人，目前本事件累計通報疑似個案共22人。新增11人也都是同18日晚餐時段至該餐廳用餐。原本11位有症狀民眾中，其中症狀較明顯有就醫者7人；新增11位有症狀民眾中，有就醫9人；總計有症狀者22人，其中有就醫16人。所有就醫者皆於診所或醫院急診處置後改善返家，無住院者。截至1月23日09時，症狀已改善19人、仍有輕微腸胃症狀3人，基隆市衛生局將持續追蹤關懷。

基隆市衛生局張賢政局長說明，本局前已命業者暫停營業，須待本局就本事件完成調查，且複查合格，並經本局同意後方可恢復作業，基隆市衛生局除將追蹤上述個案，也將關注是否有新增通報個案。

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