睡覺被吵竟悶死4月兒！狠父「行李袋藏屍6年」　搬家還帶著走

▲新北男嬰出生3、4個月就遭生父黃男殺害，棄屍基隆山區。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

新北市三重區集美國小去年9月發現一名達學齡男童未報到，經通報警方協尋後，竟發現男童疑似出生4個月就遭父親棄屍基隆山區，檢警循線找到男童生父，他辯稱男童是因意外「溢奶窒息」死亡。基隆地檢署深入追查，發現是黃男不滿男嬰哭鬧，竟拿枕頭悶死兒子，依過失致死罪嫌起訴黃男。

起訴書指出，31歲黃男與30歲楊女結婚後，於2017年11月在台中生下一名男嬰，平常白天由黃男照顧兒子，2018年3月1日至27日某日下午，楊女因外出工作，獨留兒子與黃男在租屋處，當時黃男因想休憩，但兒子卻在一旁哭鬧不止，黃男不堪忍受，竟徒手抓取枕頭蓋住男嬰口鼻，由於當時男嬰僅4個月大，根本沒有翻身或以手抓取枕頭的能力，就這樣被活活悶死。

直到當天深夜楊女下班返家後，才發現兒子臉上壓著枕頭，但人已無呼吸心跳，黃、楊才緊急對兒子施以急救措施，但男嬰仍不治死亡。

▲黃男不滿剛出生4個月的兒子哭鬧，狠心用枕頭悶死兒子，棄屍基隆山區。（圖／記者陳以昇翻攝）



當晚楊女原本要報案求援，竟被丈夫黃男當場制止，表示報案的話，自己詐欺通緝身份會因此曝光，隨後將嬰屍塞進手提行李袋內。2019年間，黃男工地工作不穩定，小倆口常因經濟問題吵架，最後吵到離婚收場，黃男留在台中，楊女則回到新竹老家；歷經6年至2024年男嬰骸骨仍裝在手提行李袋內，跟著黃男多次搬家，3月間黃男結交一名新女友，擔心女友發現會被嚇跑，於是帶著男嬰骸骨搭車到基隆山區某圍牆外山坡棄置後離去。

▲生父黃男殺害男嬰6年後，將遺體棄屍基隆山區。（圖／記者陳以昇翻攝）



楊女證稱，黃男曾在兒子哭鬧時將抱枕放置在他的臉部，且他發現兒子死亡時，兒子臉部並無嘔吐物或吐奶痕跡，只有兒子臉部位置放有橢圓型抱枕1個，且兒子死亡前身體健康，並無異狀等情形。

證人楊母也證稱，她曾聽女兒說黃男不只1次因不耐嬰兒哭鬧，將抱枕放在嬰兒臉部，她因擔憂兒子安危，曾請託她照顧小孩。而黃男到案後，於警詢、偵查坦承犯行。基隆地檢署近日偵結，依刑法第276條之過失致死罪、刑法第247條第一項遺棄屍體罪嫌，對黃男提起公訴。