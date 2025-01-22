寶林茶室6死案調查報告曝光　北市府未立即稽查、錯失採樣黃金期

▲遠百信義A13寶林茶室。（資料照）



記者杜冠霖／台北報導

台北素食餐廳寶林茶室6死24傷食安事件，衛福部調查死因與劇毒「邦克列酸」有關，北檢歷時10個月偵查終結，負責人黎仿軒、店長王順德、出國的廚師周日豪、代班的廚師胡清富，阮姓實習生，5人依《食安法》，《刑法》過失傷害、致死等罪起訴。監察院今（22日）調查報告出爐，被害者已經住院休克，北市府第一時間未即刻下架、保留、封存，導致同日仍有8名民眾陸續至該餐廳用餐，危及民眾健康權益，錯失採樣黃金期，通過糾正北市府。

去年3月份臺北市寶林茶室發生35人食品中毒事件，經檢驗邦克列酸為陽性者共33名，均於去年3月19至24日至寶林茶室食用炒粿條、滑蛋河粉等餐點，並於用餐後出現腹痛、噁心等身體不適症狀，其中6名個案死亡。而北市府辦理寶林茶室食品中毒案件專業警覺性不足，未積極迅速辦理稽查作業，亦未即時針對當下食材及餐點進行採樣，均有違失。監察院社會福利及衛生環境委員會於114年1月22日通過監察委員王幼玲、張菊芳、田秋堇對北市府所提之糾正案。



監委表示，北市府於113年3月24日中午即接獲新北市政府通報2件疑似食品中毒個案，且其中1名個案已休克住院，惟該府稽查人員遲至當日傍晚始至寶林茶室現場稽查，對於餐廳疑似問題食材及餐點亦未進行下架、保留、封存等預防性措施，致使同日仍有8名民眾陸續至該餐廳用餐，引發腹瀉、腹痛、嘔吐等食品中毒症狀。食品中毒案件發生當下，北市府未能及時阻斷問題食品供應，危及民眾健康權益，核有怠失。



監察委員指出，臺北市政府衛生局定有《食品中毒事件通報、調查、採樣及送驗作業程序書》，該程序書已明確規範，稽查人員對於可能與食品中毒事件有關的檢體(包括嫌疑食品、剩餘食品或備份食品等)均應考慮列為採檢標的。

監院報告指出，北市府於接獲食品中毒案件通報後，2次至寶林茶室現場稽查，於個案表示餐廳「炒粿條」有發苦、發酸異狀，且個案已住院休克甚或死亡等情下，均未針對餐廳食材及餐點進行採樣，而僅抽驗廚師手部檢體及菜刀、砧板等環境檢體。臺北市政府未即時針對當下食材及餐點進行採樣，錯失採樣黃金期，肇致本案迄今仍未查獲病原菌來源，核有疏失。



監委也提到，食藥署對於食品中毒案件涉案業者之停業情節認定，未有明確準則，逕交由地方政府衛生局自行判定，目前僅4直轄市訂定相關作業原則，且判定業者停業之樣態及基準各異。而食安法相關法規雖規範餐飲業者應完成產品責任保險之投保，惟本案發生前，食藥署對於食品業者投保狀態未建置勾稽比對機制，以掌握食品業者投保情形，均有損消費者權益，監察委員要求食藥署應確實檢討改進。



監察委員王幼玲、張菊芳、田秋堇強調，食品中毒案件成因分析，與食品中毒案件之檢討防治密切相關；餐飲業從業人員製備食品之衛生素養及知能，亦攸關我國食品安全衛生之落實。食藥署允建立食品中毒案件監測及預警機制，強化餐飲業者自主管理，並研議加強受害者救濟保護相關可行性措施，以降低食品安全事件之危害。