9天連假來了！高雄警1／24起酒駕大執法　動員17分局400警投入

▲▼9天連假即將到來，高市交通大隊表示「酒駕執法無假期」，呼籲民眾別酒後開車。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

金蛇迎春，年節將至，許多朋友已經開始準備返家團圓，歡慶新春。為了確保市民平安過好年，高雄市警局自1/24日晚上開始，將動員17個分局、超過400名警力，在為期9天的年假期間針對酒後駕車行為加強取締。

高雄市警局表示，除在各交通要道以棋盤式定點方式多點路檢外，也將加強線上巡查，無論假期期間多久，警方對於酒後駕駛的執法力度不會放鬆。根據統計，高雄市113年發生酒後肇事案件263件，相較112年305件，減少42件，降幅達14%。這顯示在高雄市府團隊努力下，民眾酒駕違規情形已有顯著下降。

警方將持續針對飲酒熱點及事故多發路段，加強交通精準執法。除常態性路檢外，也會編排機動巡邏警組於周圍梭巡、交叉圍堵攔查疑似酒駕車輛，以確保市民的交通安全，創建更為和諧的道路交通環境。

高雄市警局交通警察大隊大隊長黃元民呼籲，年節期間親友餐敘多，民眾飲用酒類飲料後，切勿心存僥倖駕駛車輛。「酒駕執法無假期」，高市警絕對強勢執法讓酒駕違規人蛇年變魯蛇！請民眾千萬不要以身試法，讓蛇年過得平安吉祥，與家人一同歡度新年。