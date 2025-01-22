6千元全家福！父未禮讓行人挨罰　他看到罰單傻眼：是我跟我姊

▲一名爸爸開車行經連江縣港務處前路段，因未禮讓行人被開罰6000元，但行人就是自己的兒女。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚、吳佩蓁／馬祖報導

馬祖福澳港旅運大樓前路段，去年12月1日開始起實施科技執法取締，並有「未停讓行人」偵測取締功能，違者最高開罰6000元。不過，近日有網友在Threads上分享，表示父親開車行經該路段斑馬線時，被科技執法拍到未讓3名行人，沒想到其中2名行人就是他跟姊姊，爸爸因此吃了一張6000元罰單，讓他忍不住自嘲：「領了一張罰單，全家福」。

▲網友分享罰單上的行人就是他跟姊姊。（圖／@ru04anle1授權提供）

該名網友向《ETtoday東森新媒體》表示，他跟家人都知道該路段有科技執法，當時他和姊姊下車要去對面搭船，還特別提醒爸爸要注意，沒想到爸爸竟然當著他們的面直接開過去，結果就被拍照開罰，收到罰單後爸爸也被媽媽念了一頓。

根據警政署指出，車輛不停讓行人取締認定基準：一、汽車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足3公尺（約3條枕木紋）及汽車前懸已進入行人穿越道線上，即構成違規要件。二、機車、慢車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足3公尺（約3條枕木紋）及車輛前輪已進入行人穿越道線上，則構成違規要件。

根據網友分享的照片，當時他父親開車行經斑馬線，起初距離行人約有4個枕木紋，但車輛駛離斑馬線時，距離行人僅剩2個枕木紋，因此警方仍可依法取締。

對此，連江縣警察局表示，福澳港旅運大樓前路段將於12月1日起實施科技執法取締，取締項目包含違規停車及車不停讓行人，臨時停車以3分鐘為限，違規者將處新臺幣600至2400元罰鍰，另有「未停讓行人」偵測取締功能，請駕駛落實停讓行人，違規者將處新台幣1200至6000元，並記違規點數3點及應接受道路交通安全講習。呼籲民眾多加利用福澳港旅運大樓前停車場及周邊路邊、路外停車格，共同維護交通秩序。

▲馬祖福澳港旅運大樓前路段，去年12月1日開始實施科技執法。（圖／記者林名揚翻攝）



縣警局說明，福澳港旅運大樓周邊為地區公共交通運輸主要樞紐，每日配合船班為海運最繁忙時刻，致大樓前路段車流、人流亦隨之增加，進而影響港區周邊交通安全。為改善停車亂象，決定設置科技執法，取締項目包括違規停車、車輛未停讓行人；至去年11月30日前之3個月為宣導期，12月1日起正式實施科技執法取締。