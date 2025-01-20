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台南市消防之友會第六辦事處　蛇年春節慰問六大隊

▲台南市消防之友會第六辦事處處長莊旭彬與第六救災救護大隊長邱淵明偕同多位副處長於20日至所屬消防分隊慰問，為所有辛苦執勤的消防人員加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防之友會第六辦事處處長莊旭彬與第六救災救護大隊長邱淵明偕同多位副處長於20日至所屬消防分隊慰問，為所有辛苦執勤的消防人員加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

蛇年春節即將來臨，台南市消防之友會第六辦事處為體恤第六救災救護大隊所屬消防人員於過年期間堅守崗位，犧牲與家人團聚的時光來守護市民安全，處長莊旭彬與第六救災救護大隊長邱淵明偕同多位副處長於20日至所屬消防分隊慰問，為所有辛苦執勤的消防人員加油打氣。

▲台南市消防之友會第六辦事處處長莊旭彬與第六救災救護大隊長邱淵明偕同多位副處長於20日至所屬消防分隊慰問，為所有辛苦執勤的消防人員加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為感謝其辛勤的付出，現場送上備勤所需的慰問品及加菜金，以表達對他們的敬意與關懷。此外亦向每位值勤人員同仁發放春紅包，提早向每位消防弟兄拜個早年，過程中充滿濃濃年節氣份，讓執勤人員備感溫馨。

另台南市關心慈善會由於感念消防工作危險性極高且常衍生健康問題，故特別捐贈消防衣護身符，並於活動中由邱大隊長代表發放予每位人員，祈求能保佑所有消防弟兄在災害現場能出入平安，遇事逢凶化吉。

第六辦事處長莊旭杉在活動中表示，消防人員是所有市民朋友居家安全的守護者，而消友會則消防同仁後勤支援的保障者。而消防勤務事繁責重，所有消防弟兄所背負的精神壓力及體力負荷可想而知，故更需社會大眾的支持與鼓勵，在此我們藉由此次的春安慰問活動，除向你們致上最高的敬意與謝意外。未來消友會將全力支持我們消防工作，讓所有消防人員能無後顧之憂持續保護我們身家安全。

▲台南市消防之友會第六辦事處處長莊旭彬與第六救災救護大隊長邱淵明偕同多位副處長於20日至所屬消防分隊慰問，為所有辛苦執勤的消防人員加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，非常感謝台南市消防之友會第六辦事處處長及其所屬顧問在背後默默支持，特別是處長莊旭彬及團長傅有銅於2024年12月底上任以來即積極了解消防弟兄需求及增進消防同仁福利，今年也延續過往優良傳承，在這蛇年春節前夕來慰問第一線的消防弟兄，讓我們在值勤之際能感受到社會各界的溫暖，這邊也期許我們消防人員要「秉持著取之於社會，報之於社會的精神」繼續為消防工作打拼。

消防局李明峯表示，在此先感謝消防之友會平時對消防工作的支持與付出，而在年節前夕更能百忙之中抽空慰勞消防弟兄，更是「南消最強後盾」精神的再次展現，讓消防人員能安心執行各項消防工作。而再過幾天就是春節連假，這邊也期許所有消防人員能夠堅守崗位，持續守護我們大台南家園，讓市民朋友平安過好年。

▲台南市消防之友會第六辦事處處長莊旭彬與第六救災救護大隊長邱淵明偕同多位副處長於20日至所屬消防分隊慰問，為所有辛苦執勤的消防人員加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，蛇年春節將至，在這歲末寒冬之際更需留意居家用電安全，特別是居家使用保暖電器時，應與周圍可燃物保持適當距離，如沙發、床墊、棉被或衣物等，避免引發火災。而此類家電為高功率電器產品，應使用專用及獨立插座供電，避免與其他電器共用插座或接於延長線上使用。避免因過負載而發生危害。最後趁著農曆蛇年前夕向大家拜各早年，在此祝所有市民朋友「蛇宓隆發」，在新的一年中，事事順心，身體健康，家庭幸福，財運亨通。

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