【廣編】新竹春節燈會超精彩！逛看主燈「蛇彩繽紛」限量小提燈免費送

▲2025新竹過好年「蛇麼都好玩」春節燈會活動，在竹市重要地標—東門城與護城河周邊盛大舉辦。

圖、文／新竹市政府提供

2025新竹過好年「蛇麼都好玩」春節燈會活動，在竹市重要地標—東門城與護城河周邊盛大舉辦，新竹市政府從1月25日起至2月16日為期23天，活動期間除燈光作品展覽之外，還有趣味DIY、元宵市集以及蛇年限量小提燈免費領等多項互動體驗，讓市民與遊客新春期間，在竹市感受濃厚的年節氛圍。

城銷處說明，市府1月25日將在東門城舉辦點燈儀式，點亮本次燈會的主燈「蛇彩繽紛」，象徵新竹燈會正式啟動。展示期間自1月25日持續到2月16日，歡迎民眾假期走春，來竹市護城河畔欣賞「蛇來搖搖」、「蛇麼好事都花生」、「誰是蛇中蛇」、「蛇蛇游來游去」、「七彩變變蛇」以及「蛇君」等6座充滿童趣及創意的燈光作品。

城銷處表示，市府也將於2月7日至9日週末三天，在護城河親水公園舉辦元宵市集，現場匯集超過30家特色攤位，包括美食餐車、文創商品及在地特色攤位。活動期間，2月8日與9日下午2點起，提供DIY手工搖元宵及彩繪小燈籠等體驗活動（每日限額500名），並現場發送蛇年限量小提燈（每日限量3000份）。此外，元宵晚會將於2月9日下午5點在新竹火車站前廣場熱鬧開唱，邀請原子少年U:NUS、吱吱等多位藝人登台演出，陪伴市民歡慶元宵佳節。