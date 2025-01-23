打麻將也有風水禁忌！「各方位」招財小技巧讓你胡到手軟

▲過年打麻將可留意風水和招財小技巧。（圖／記者黃克翔攝）

文／神佛解讀、新式道學專家阿谷老師

即將迎來農曆新年，「打麻將」更是過年不可少的活動，想要在牌桌上贏錢，不只靠技術與運氣，風水也扮演著不可忽視的角色，以下提供6點打麻將風水禁忌和招財小技巧，幫助自己提升財運，新春麻將局「胡」到手軟，財運滾滾。

1.麻將桌位置有講究：避免正對方向與反光

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• 麻將桌不能正放：將麻將桌擺放在房間的正中央，容易形成「招陰」之局，導致牌桌運勢受阻，建議選擇略偏東南或西南方的角落，象徵「藏風聚氣」，能提升整體運勢。

• 桌面裝飾有禁忌：在麻將桌上擺放吉祥物

東方位置擺綠色植物增添生氣。

南方位置放置紅色裝飾品增旺財運。

西方可擺放金屬製品，象徵財富增長。

北方則可放置小型流水飾品，助於穩定運氣。

2.背後有靠才穩：注意椅子與窗戶風水

• 椅子有靠山：選擇有靠背的椅子並靠著實牆而坐，象徵「背有靠山，財運穩當」，切忌椅子背後是窗戶或空曠區域，這樣容易「背靠虛空」，不利於牌局運勢。

• 窗戶注意事項：若牌桌背後有窗戶，記得拉上窗簾以避免財氣外流。同時確認窗戶上是否有反光物，否則容易暴露底牌，對自己極為不利。

3.植物擺放有玄機：背後忌放尖葉植物

在麻將桌周圍或椅子背後擺放植物時需特別小心，避免擺放仙人掌或帶尖刺的植物，這類植物容易產生煞氣，影響財運，建議選擇圓葉、多肉類植物，象徵圓滿與富貴。

4.禁忌行為不可忽略：避開壞運

• 不可拍背或肩膀：人有「三把火」，分別位於頭頂與肩膀兩側，隨意拍打他人肩膀或背部，可能會將對方的運氣拍散，不僅不吉利，還容易造成不快。

• 連莊勿亂動：當莊家運勢正旺時，切忌隨意移動桌腳或離席，否則可能中斷好運，若感到運氣不佳，可以趁無人連莊時去洗手，清除霉運。

• 忌諧音「輸」的行為：打麻將時不要吃鳳梨酥、靠書牆或一邊看書，這些與「輸」諧音的行為都可能影響運勢。

5.財位與招財秘訣

• 東方：適合擺放象徵生氣的綠色植物，如富貴竹，但不要帶刺植物如仙人掌，避免衝煞。

• 南方：放置紅色物品，如紅紙或紅燭台，能增強旺氣。

• 西方：擺放金屬製品如銅錢或金屬飾品，有助提升財運。

• 北方：放置一杯清水或藍色裝飾，穩定運勢，但記得要勤換水保持清潔。

6.打牌的心態與禮儀

過年小賭怡情，俗話說「財不入急門」，打麻將時切忌心浮氣躁或急於求勝，保持輕鬆的心態才能更好地分析牌局，此外，不建議在牌桌上借錢，以免破壞自己的財運與朋友之間的和氣。