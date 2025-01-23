在野黨大砍總預算　卓榮泰表態將提覆議：沒辦法自殺式的刪減

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度總預算日前三讀完成，根據立法院計算，歲出減列創新高的2075億，刪減比例約6.63%，讓歲出自3兆1325億降為約2兆9248億。行政院長卓榮泰今（23日）第四度為總預算案親上火線召開記者會說明，表態覆議是憲法增修條文賦予行政院的權利跟義務，「會依照條文進行後續的救濟行為」。他說，面對無差別的攻擊，政府沒有辦法自殺式的刪減。

卓榮泰表示，行政院還是必須依照憲政機制，透過憲法程序提出最後必要的救濟，這是我們的義務跟責任，也請國人能夠諒解，行政院是被動提出救濟方式，我們希望的是能有充裕的預算讓政府能在新的年度全心全意推動政策，如果沒有辦法度過這一關，整個中央政府能量大打折扣，絕非國家之福。

記者問到，救濟方式是否就是要提出覆議？卓榮泰說，總預算案到現在，行政院有經過盤算數字，立法院算的數字是否完全正確似乎也還沒有把握，何時送出立法院也還在懷疑，「可以等待，如果這2天沒有送出來，就是年後的事情」。

記者追問，救濟的方式，是否就是會提出覆議？卓榮泰說，覆議是憲法增修條文第3條賦予行政院的權利跟義務，「所以我們會依照這個條文進行後續的救濟行為」。他說，面對無差別的攻擊，政府沒有辦法自殺式的刪減。