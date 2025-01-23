行政院請不起手語老師　台灣聾人聯盟發聲明：盼立委恢復預算編列

▲行政院記者會直播，因新傳處費用遭刪，無法聘用手語老師。（圖／翻攝自YouTube／行政院直播）

記者郭運興／台北報導

114年度總預算三讀完成，預算刪減達2075億，今（23日）行政院記者會未規劃手語老師引起議論，發言人李慧芝表示「因為新傳處的預算被全數刪除，所以請不起手語老師，對聽障朋友們非常抱歉」。對此，台灣聾人聯盟發出聲明表示，期盼各位立委重視聾人族群資訊平權的需求，恢復手語翻譯服務所需預算編列，讓重要資訊傳遞能兼顧每個人，實現真正的資訊無障礙與平等。

台灣聾人聯盟以《手語翻譯經費全刪 聾人資訊權遭嚴重影響》為題發出嚴正聲明，他們表示，立法院於1月21日三讀通過114年度中央政府總預算案，其中，行政院新聞傳播業務的相關預算遭全數刪除，導致行政院無法聘請手語翻譯員，嚴重影響聾人族群即時獲取重要訊息的權利。

台灣聾人聯盟表示，行政院於今（23日）召開記者會說明總預算削減的影響，但以往記者會中的手語翻譯服務因預算全數遭刪，因此未能於此次記者會直播中提供手語翻譯服務。

台灣聾人聯盟認為，國家重大訊息的傳遞需要手語翻譯員的專業協助，才能確保聾人族群的知情權和資訊平權。然而，預算遭大幅刪減，不僅讓行政機關面臨極大困擾，也讓聾人群體無法即時掌握政策和公共訊息，對其基本權益造成嚴重影響。

最後，台灣聾人聯盟在此呼籲，他們期盼各位立委能秉持包容與公平的態度，重視聾人族群資訊平權的需求，恢復手語翻譯服務所需的預算編列，讓重要的資訊傳遞能兼顧每個人，實現真正的資訊無障礙與平等。

▼台灣聾人聯盟聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／台灣聾人聯盟）

