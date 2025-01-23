行政院預算遭大砍　龔明鑫：正常運作恐只能撐到3月

▲行政院召開「114年度中央政府總預算相關說明記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算案遭在野黨大砍2075億，金額、幅度創史上新高。行政院秘書長龔明鑫今（23日）說，現在還在討論怎麼維持最低的能量，因為根據本院主計處的處長，「如果要按照一般正常的營運，大概只能撐到3月，3月以後就沒了」，所以只能盡量把一些事情暫停下來。

龔明鑫說，行政院院本部的部分，在刪減數跟凍結數後產生非常大的困難。行政院本部的預算編列大概是15億，其中10億是法定支出的人事費，現在業務費被刪了2億，凍結5億，所以這樣算起來等於人事費也被凍結。

龔明鑫指出，在這種情況下，尤其在幾個項目中，新聞傳播處幾乎全部刪除，聯合服務中心也幾乎全部刪除，施政髮質也幾乎全部刪除，這個的確在運作上會造成非常大的困難跟困擾。

龔明鑫表示，現在還在討論怎麼維持最低的能量，因為本院主計處的處長，如果要按照一般正常的營運，大概只能撐到3月，3月以後就沒了，這不可能，所以只能盡量把一些事情暫停下來。

龔明鑫舉例，新聞傳播處被刪減5100萬，將來記者室、新聞中心的維護可能只能降到很低的營運；更不用說對外的宣傳，國際機場的燈箱、大型LCD的設備需要的電費通訊費等，都沒辦法支應。

龔明鑫說，即便用最低的服務能量，行政院整個院本部的預算也大概到8月份就沒了，「這不是3月份或8月份的問題，在野黨說這樣的刪減對行政作業不會有影響，怎麼可能？不能變魔術的」。