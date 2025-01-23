行政院稱請不起手語老師　凌濤轟玩過火：卓榮泰為了政治殺紅眼

▲行政院記者會直播，因新傳處費用遭刪，無法聘用手語老師。（圖／翻攝自YouTube／行政院直播）

記者郭運興／台北報導

114年度總預算21日三讀完成，預算刪減達2075億，今（23日）行政院記者會未規劃手語老師引起議論，發言人李慧芝表示「因為新傳處的預算被全數刪除，所以請不起手語老師，對聽障朋友們非常抱歉」。對此，國民黨桃園市議員凌濤指出，行政院可向北市府申請免費手語服務，別犧牲身心障礙者權益，總統賴清德、行政院卓榮泰玩過頭了，將引發人民怒火，卓榮泰為了政治殺紅眼，這樣的做法是秀下限，從體育署、到兒醫預算，通通在造謠，到底想情勒誰？

凌濤表示，最近，總統府的國務機要費預算遭到部分刪減，按照常理，賴清德應該立刻向立法院說明，解除預算凍結，將資源還給基層，但總統府卻選擇直接刪除基層員工的三節獎金，讓基層成為犧牲品。

凌濤表示，更離譜的是，行政院的做法與總統府如出一轍。卓榮泰為了政治殺紅眼，第一時間竟選擇犧牲身心障礙者權益，這樣的做法是秀下限，從體育署、到兒醫預算，通通在造謠，到底想情勒誰啊？

凌濤指出，根據台北市社會局的規定，轄內政府機關在會議、洽辦事務、陳情或申訴等情況下，可免費藉由社會局申請「臺北市聽語障溝通服務方案(手語翻譯、聽打)」，委由協會辦理手語老師協助，完全不需要額外預算。

凌濤批評，所以行政院的說法根本是謊言，這種低劣的政治操作令人不齒，也馬上被北市府戳穿。

最後，凌濤呼籲，行政院趕快向北市府申請，免費使用這項服務，保障身心障礙者權利，不要為了自己的政治利益，犧牲了總統府基層員工，再次砍向最基層。

▼凌濤曝北市府1規定可免費協助申請手語老師。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）