藍告發造謠　卓榮泰嗆歡迎：在野黨矇眼不看內容當然要據理力爭

▲行政院長卓榮泰出席「114年度中央政府總預算相關說明記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算案遭在野黨大砍2075億，金額、幅度創史上新高，行政院及各部會不斷強調後續衝擊，遭藍營批評造謠，還被告發違反《社會秩序維護法》。對此，行政院長卓榮泰說，各部會可以依照業務被刪除後所發生的影響跟國會做討論，「若國眾兩黨一樣矇著眼睛完全不看內容，只看到答案不符期待就指責行政院、各部會，當然會據理力爭」。

立法院日前三讀通過114年度中央政府總預算案，刪減2075億創新高。為此，行政院及各部會透過社群平台，不斷論述預算遭刪減、凍結的重大影響。但此舉引發國民黨立委不滿，黨團書記長林思銘、副書記長王鴻薇今赴台北市中正一分局，點名農業部、數發部、外交部、教育部、財務部等5部會，利用影片、圖卡不斷散佈不實謠言，告發違反《社會秩序維護法》。

針對國民黨告發農業部、數發部、外交部、教育部、財務部等，違反《社維法》，卓榮泰指出，各個部會依照自己業務被刪除後，針對業務所發生的影響，對人民的基本生活跟各種政策補貼，以及政策推行所談出來的話、談出來的主張，都可以跟國會做討論。

卓榮泰說，如果國民黨、民眾黨一樣矇著眼睛完全不看內容，只看到答案不符他們的期待，用這樣來指責行政院、指責各部會，當然會據理力爭。

「那些去中正一分局告發的委員，他們知道自己幹了什麼事情？」卓榮泰說，他們用過去6倍的刪減數，無差別、集中式的在幾個項目，歡迎他們去提告，讓我們更有時間充分的說明，但一直把國家耗在困擾風險當中，就是因為國民黨、民眾黨提出此種刪減方式。

