搭捷運「1款包包」又愛又恨　大票人爆共鳴：直接撞開

▲有些乘客的後背包，容易造成通道卡死。（示意圖／記者賴文萱攝）



網搜小組／劉維榛報導

後背包能裝更多東西，而且減壓又防撞。不過有網友直言，搭捷運背這款後背包，容易造成通道卡死的狀況，尤其正在沉浸玩手機，根本不知自己擋到人；或是有人自認背包很小，因此四處磨到人。文章引發網友兩派吵翻，「直接撞開，那算是佔用公共空間了」、「設計本來就是『後』背，不然幹嘛不叫前背包」。

一名網友在PTT以「捷運上後背包」為標題發起話題，他說，不分男女老少搭車，之所以不改為前背，或是手拿包包，可能原因就是玩手機導致。

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原PO也曝遇到的真實狀況，兩位乘客背對站著，又都是後背包，把通道整個卡死，當下原PO大聲喊「不好意思借過一下」，豈料兩人都拿著手機「玩到入神站定不動」，他們根本沒發覺背包卡住通道的狀況，「因為背後沒長眼睛啊...這算情有可原？」

而另一種狀況，有人自認背包很小不會擋到人，殊不知搭乘過程中，反而一直磨到後面的人；最後則是有人背超大型背包，進入車廂時，絲毫不覺得自己有撞到他人，導致原PO得先行閃開。

對此，原PO不禁好奇拋問，「你是後背包前背或後背派？後背不改前背或手拿的原因是什麼？」

文章曝光後，不少網友直接硬碰硬對決，「改背前面也可以滑手機啊，遇到兩邊都用後背擋住的...當然是直接撞下去」、「這觀念宣導多久了，總是有人裝作沒聽到」、「如果有人站我前面後背包一直壓過來，我是不會客氣直接推回去的」、「我都直接撞開欸 ...有夠擋路」、「直接撞開，那算是佔用公共空間了」、「而且後背背包擋路被撞開，對方還會瞪人，超爛」。

有網友則反駁解釋，「後背包就是很重，它的設計本來就是『後』背，不然幹嘛不叫前背包」、「說真的如果背包很重有筆電的時候，我是不會往前背的，因為筆電的關係也不會擺地上怕被踢到，背包設計的關係往前背人會很不舒服需要用背來分散重量壓力，但我不會站平常位置會站不會擋到人的位置就是了」、「後背包很重時非常不好放下和重背，尤其裡面還裝筆電」、「其實就是懶而已，大背包卸下跟重新背上很麻煩」、「除非放腳下，不然背前面也沒省空間」。

事實上，捷運車廂內會放上插畫圖，宣導乘客後背包改用手提，避免空間被卡住的狀況，過去就有網友直言，「這算是一種禮儀，台北捷運已經宣導後背包改手提很久了...主要怕去撞到人與妨礙別人通行」。

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