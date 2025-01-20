　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南地院農曆年前至新化老街　進行國民法官制度宣導

▲適逢國民法官制度上路邁入第3年，台南地院行政團隊亦把握機會前往新化老街設攤宣導，將國民法官相關資訊傳達與民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲適逢國民法官制度上路邁入第3年，台南地院行政團隊亦把握機會前往新化老街設攤宣導，將國民法官相關資訊傳達與民眾。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

金蛇年即將到來，台南地方法院特於農曆年前至新化進行國民法官制度宣導，伴隨民眾共享午後歡樂時光。

新化年貨大街一直是台南人採購年貨的首選，新化區公所用心安排了精彩表演及抽獎活動，以迎接新年度、展開新氣象，現場應景佈置更將老街裝點得年味滿滿，吸引大批人潮悠遊其中，適逢國民法官制度上路邁入第3年，台南地院行政團隊亦把握機會設攤宣導，將國民法官相關資訊傳達與民眾。

2025年度備選國民法官通知作業甫於去年底寄送完畢，為強化民眾印象，此次宣導主軸設定為備選國民法官二三事，藉由問答遊戲與民眾進行互動。參與民眾紛紛對於備選國民法官的定義、來源、任務提出疑問，像是：收到備選通知要到法院嗎？沒有通知書所列的情形，需要回覆嗎？又如：為什麼會被抽中備選國民法官？現在沒有申告，以後還有機會嗎？部分民眾表達期待參與之意，也有民眾擔心自己不符合擔任國民法官的條件，更有民眾表示因自身收到通知，而主動搜尋相關制度規定，民眾能清楚表達備選及候選的區別，令人讚賞。

隨著國民法官制度逐漸融入眾人生活，加強民眾的理解，益顯重要。透過宣導，讓民眾多一分理解少一點擔憂，勇於參與選任程序，樂於擔任國民法官，人民的支持，才是體現國民法官制度，進而落實民主理念的最大力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃麟凱遺體今火化！家屬未到場　僅法師誦經送最後一程
快訊／高雄4月女嬰遭棄7天　活活餓死
最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買
刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲
邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️E
又被爆砍「文化黑潮計畫」13.5億　陳玉珍：文人不要再仰人鼻
林葉亭85歲失智父走失第5天　警消擴大「6路搜索」動員32人
美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲
快訊／雙載電動車與貨車相撞　騎士送醫不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

老少「鹹」宜走春去！　台南七股鹽山找Q萌雪人

70歲翁網路購物欲匯款到警示帳號　行員驚覺聯手內埔警阻詐

桃園新住民學習CPR+ AED急救術救人利己保平安

台南市2024年強韌台灣計畫再創佳績　連續14年榮獲中央評鑑特優

恐結冰！翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓雙向封閉

白色假面匪持槍闖信義鄉農會　警民合作演練防搶內制伏

台南地院農曆年前至新化老街　進行國民法官制度宣導

黃偉哲帶「紫月光」女團逛新化年貨大街　一元福袋向民眾拜早年

體育署遭刪15%預算　運彩公會籲：回歸理性討論

新北市圖推寒假兒童閱讀　親子搶先體驗「義」國風情

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

【不說以為是姊妹】媳婦幫66歲婆婆改造成「街頭辣妹風」成果超成功！

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

楊千霈證實離婚！8年婚畫句點　閃婚陷2歧異：我們都很任性

周杰倫❤昆凌結婚10週年　跳舞放閃：要一直幸福

老少「鹹」宜走春去！　台南七股鹽山找Q萌雪人

70歲翁網路購物欲匯款到警示帳號　行員驚覺聯手內埔警阻詐

桃園新住民學習CPR+ AED急救術救人利己保平安

台南市2024年強韌台灣計畫再創佳績　連續14年榮獲中央評鑑特優

恐結冰！翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓雙向封閉

白色假面匪持槍闖信義鄉農會　警民合作演練防搶內制伏

台南地院農曆年前至新化老街　進行國民法官制度宣導

黃偉哲帶「紫月光」女團逛新化年貨大街　一元福袋向民眾拜早年

體育署遭刪15%預算　運彩公會籲：回歸理性討論

新北市圖推寒假兒童閱讀　親子搶先體驗「義」國風情

公視新作「不受影響」如期開鏡　網紅童星姊妹暴風抽高…近況曝光

星巴克「貓咪杯套」終於補貨回歸！一用就被治癒　網揭門市隱藏搶購秘訣

「殲-20」之父楊偉傳遭免職　曾為大陸最年輕戰機總設計師

麥當勞、超商撤廣告！富士電視台慘遭10企業切割…派他道歉網更怒

死囚黃麟凱遺體今火化！家屬未到場　僅法師誦經送最後一程

國土署稱租金補貼受影響　黃國昌重申「刪0元」：是凍結十分之一預算

川普幣重跌45％！梅蘭妮亞迷因幣吸金　比特幣也失守10萬美元

愛家院長捲師生戀！「牽手回家」全被拍　大葉大學兩點聲明　

美麗島民調／賴清德不信任度40.4%、不滿意施政41.2%　皆創就任新高

過年仍處呼吸道傳染病流行期！北市開設886診次防疫門診

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

地方熱門新聞

台中鹿峰夜市「爆倒閉」　攤商跑光光

黃偉哲帶「紫月光」女團逛新化年貨大街

體育署遭刪15%預算　運彩公會籲：回歸理性討論

雲林年貨大街in斗南　張麗善推廣優質良品

台南地院新化老街進行國民法官制度宣導

台南市2024年強韌台灣計畫連續14年榮獲中央評鑑特優

新北市圖推寒假兒童閱讀　親子體驗義國風情

網購欲匯款到警示帳號　行員驚覺聯手警阻詐

新北十三行「運動競化論」特展開幕

老少「鹹」宜走春去！台南七股鹽山找Q萌雪人

線翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓雙向封閉

桃園新住民學CPR+ AED急救術　救人利己保平安

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

即／草屯鎮長補選結果出爐　簡賜勝自行宣布當選

更多熱門

相關新聞

冬令物資分享暨結合消防119防火宣導

冬令物資分享暨結合消防119防火宣導

台南市義勇消防總隊第七大隊南門中隊，19日上午9時舉辦冬令物資分享活動，由義消弟兄發起，各界善心人士捐款贊助募集物資，分享給弱勢族群、低收入戶及獨居老人等。

北市消防局宣導居家防火　5里長獲標章認證

北市消防局宣導居家防火　5里長獲標章認證

台南六甲區落羽松季活動開跑南消二大防火宣導活動登場

台南六甲區落羽松季活動開跑南消二大防火宣導活動登場

賴清德、陳其邁蛇年小物來了！週日發送

賴清德、陳其邁蛇年小物來了！週日發送

推倒媽媽奪命！台中逆子出庭不敢看爸爸

推倒媽媽奪命！台中逆子出庭不敢看爸爸

關鍵字：

台南地院農曆年新化老街國民法官宣導

讀者迴響

熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

17歲傳播妹遭灌醉　3人撿屍摩鐵輪流性侵

ATM上有「超大型巨蛇」在爬　民眾路過驚呆

快訊／今「大寒」升級強烈冷氣團　轉雨時間曝

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸

保時捷女國道刁車拒拖吊　慘遭判刑

台灣洗腎率世界第1！醫揭「1隱形殺手」步步侵蝕腎臟

全台最大玫瑰花園免費開園

警消200人尋父！林葉亭淚揭4天搜救進度

天蠍疲、射手亂！　12星座「未來一週運勢」來了

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

來不及過年　132公斤男演員腦溢血過世！享年36歲

孫生帶白嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露大長腿」

黑玫瑰被丟路邊　內行人揭關鍵：壓力山大

更多

最夯影音

更多

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面