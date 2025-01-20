台南地院農曆年前至新化老街　進行國民法官制度宣導

▲適逢國民法官制度上路邁入第3年，台南地院行政團隊亦把握機會前往新化老街設攤宣導，將國民法官相關資訊傳達與民眾。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

金蛇年即將到來，台南地方法院特於農曆年前至新化進行國民法官制度宣導，伴隨民眾共享午後歡樂時光。

新化年貨大街一直是台南人採購年貨的首選，新化區公所用心安排了精彩表演及抽獎活動，以迎接新年度、展開新氣象，現場應景佈置更將老街裝點得年味滿滿，吸引大批人潮悠遊其中，適逢國民法官制度上路邁入第3年，台南地院行政團隊亦把握機會設攤宣導，將國民法官相關資訊傳達與民眾。

2025年度備選國民法官通知作業甫於去年底寄送完畢，為強化民眾印象，此次宣導主軸設定為備選國民法官二三事，藉由問答遊戲與民眾進行互動。參與民眾紛紛對於備選國民法官的定義、來源、任務提出疑問，像是：收到備選通知要到法院嗎？沒有通知書所列的情形，需要回覆嗎？又如：為什麼會被抽中備選國民法官？現在沒有申告，以後還有機會嗎？部分民眾表達期待參與之意，也有民眾擔心自己不符合擔任國民法官的條件，更有民眾表示因自身收到通知，而主動搜尋相關制度規定，民眾能清楚表達備選及候選的區別，令人讚賞。

隨著國民法官制度逐漸融入眾人生活，加強民眾的理解，益顯重要。透過宣導，讓民眾多一分理解少一點擔憂，勇於參與選任程序，樂於擔任國民法官，人民的支持，才是體現國民法官制度，進而落實民主理念的最大力量。