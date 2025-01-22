67歲翁下飛機「跌落階梯」重摔地面慘死！　疑非單純失足釀禍

▲智利南美航空發生乘客死亡事件。（圖／LATAM Airlines）



記者王佩翊／編譯

巴西聖保羅州西北部的聖若澤杜里奧普雷圖市（São José do Rio Preto）19日發生一起死亡事件，一名67歲男性乘客在下飛機時，從階梯上墜落，當場死亡。然而目前事故原因仍在調查中，還無法確定男子是因為跌倒重摔導致死亡，還是因為突然心肺功能停止、失去意識，才會跌落階梯。

根據《巴西日報》報導，67歲死者馬爾科·安東尼奧·達米科（Marco Antonio Damico）19日搭乘智利南美航空的A320客機從聖保羅孔戈尼亞斯機場飛往埃里貝爾托．馬諾埃爾．雷諾教授州立機場。

▲馬爾科·安東尼奧·達米科下機時跌落階梯死亡。（圖／Sinafresp）



飛機在19日下午5時35分起飛，並於6時25分抵達目的地，然而航班卻在途中遇到氣流顛簸。飛機降落後，乘客依序從登機梯下機，根據目擊者描述，達米科在從前門下機時不慎跌落，整個人重摔在地面，頭部則受到劇烈撞擊。

現場的消防隊員與急救人員隨即投入搶救，但達米科仍不治身亡。參與救援的消防員古斯塔沃·阿馬拉烏（Gustavo Amaral）表示，他在達米科倒地的位置發現血跡，不過目前無法確定出血的具體原因，也不清楚是單純的跌倒所致，還是達米科在跌倒前，就已經突發心臟病、中風或其他疾病，確切死亡原因仍需等待驗屍報告釐清。

智利南美航空發表聲明稱，事故發生後工作人員第一時間聯絡消防隊與緊急醫療服務，並協助其他受影響的乘客處理航班延誤問題。

死亡的達米科是聖若澤-杜里奧普雷圖地方稅務局的資深稅務審查官，同時也是聖保羅州稅務審查官協會（Sinafresp）的代表。目前他的遺體已送往法醫研究所（IML）進行進一步的檢驗。