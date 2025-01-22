婦幼隊至市立幼兒園宣導　提升幼童自我保護及識詐知能

▲台東縣警局婦幼隊至市立幼兒園宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局為提升幼童自我保護意識，於日前至「台東市立幼兒園」進行幼兒自我保護宣導活動，透過性別自我保護繪本，以說故事方式引導幼童認識身體隱私處、自主權以及身體界線，並進行互動分享討論，最後搭配遊戲闖關、有獎徵答及警用裝備體驗活動，現場氣氛及活動過程活潑生動、趣味橫生，讓小朋友們度過歡樂的一天，發揮寓教於樂的效果。



為有效防治幼童性侵害案件發生，希望從小建立孩子身體自主權，認識身體的界線，透過故事繪本引導幼童如遭遇危害時要向老師、家人、警察求助等觀念，除了小心陌生人之外，對身邊熟識的人以及環境也要有警覺心，當發現有不適當的侵害行為時，一定要拒絕並求助。

宣導活動也播放電影進行分享討論，透過寓教於樂加強宣導成效，達到事前預防效果。另外現行多樣新型詐騙手法讓民眾難以防備，特別提醒學校教職員及幼童家長只要有任何疑慮，請撥打全年無休的165反詐騙諮詢專線即時查證，認識常見詐騙手法，守護您的財產安全也具備婦幼保護的正確觀念。



台東縣警局表示，這次走入幼兒園藉以提升預防教育及宣導成效，針對幼童傳遞兒童安全觀念及自我保護方法，希望每一個孩子都能在安全的環境下健康成長。同時也呼籲大眾，如發現有孩子遭受兒虐，可以撥打報案電話110、保護專線113以及反詐騙專線165，或上網搜尋「關懷e起來」通報，讓我們成為每一位孩子的守護者，使孩子能在安全的環境中健康快樂成長。