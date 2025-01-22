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2歲女沒收玩具！狠母「重摔加腳踹胸」奪命　國民法庭重判9年

▲桃園市平鎮區廖姓單親媽媽前年12月間不滿2歲半女兒未收玩具，竟連續3次將女兒高拋摔與腳踹導致重度昏迷，送醫急救仍不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市平鎮區廖姓單親媽媽前年12月間不滿2歲半女兒未收玩具，竟連續3次將女兒高拋摔與腳踹導致重度昏迷，送醫急救仍不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓女子於2023年12月間，不滿2歲半女兒未收拾玩具，竟暴怒連續3次將女兒高拋重摔還以腳踹胸口發洩，導致女兒陷入重度昏迷，經送醫進入加護病房急救18天後仍宣告不治；桃園地院國民法庭審理後今（22）日宣判，將廖女依成年人故意對兒童犯重傷害致死罪，判處有期徒刑9年，本案仍可上訴，廖女目前仍在押中。

檢警調查，31歲廖姓女子為單親媽媽，與案發時未滿3歲女兒在平鎮區租屋居住，前年12月15日下午5時30分許，女兒未依其指示將玩具收好，廖女竟暴怒以雙手將女兒高舉過頭後，連續3次重摔至地墊上，女兒頭部著地後，廖女仍以腳踹其胸口處，導致女兒嘔吐且陷入昏迷，廖女見狀後打電話向119求助送醫，在加護病房急救18天後仍因急性左硬腦膜下血腫、急性蜘蛛網下出血、腦中線右移，大腦鐮下腦疝及顳葉海馬溝回腦疝等重傷害，截至去年1月2日凌晨因中樞神經衰竭宣告不治，桃檢調查後依成年人故意對未滿7歲之兒童犯重傷害致死罪嫌起訴，並建請法院加重其刑至二分之一，全案移請國民法庭審理。

國民法庭審理時，被告雖坦承傷害並致女兒死亡之事實，但否認有重傷害之意思，辯稱當時因一時情緒失控所為等語；國民法庭認被告係成年人，且照顧、扶養女兒已有2年半，非無育兒經驗，案發時女兒僅2歲半之幼童，身體器官、腦部構造極為脆弱，一般人客觀均可預見若外力劇烈搖晃或碰撞，極有可能肇致顱內出血，造成身體受有重傷害，甚至死亡之程度，被告自不能諉為不知；被告在短時間內拋摔女兒3次，又腳踹其胸部等處，導致其頭部重創，足認被告有重傷害之犯意，被告辯詞不予採信。

國民法官法庭審酌，被告係死者之母親，並為其之主要照顧者，其不僅未對2歲半之女兒善加照顧保護，反而僅因女兒未收拾玩具即情緒失控，徒手對其施以犯行，被告所為應受嚴厲譴責；兼以被告僅承認傷害之犯後態度，並參酌被害人家屬所提出從輕量刑之意見，國民法官法庭審結依成年人故意對兒童犯重傷害致死罪，判處有期徒刑9年，本案還可上訴。

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