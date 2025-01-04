冷血焚屍對折塞冰櫃！落網4嫌涉「殺人+拘禁+棄屍」　全羈押禁見

▲趙姓男子遭殺害對折塞入貨車內的冰櫃，車裡放有令旗、冥紙。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆一名70歲趙姓男子疑因金錢糾紛遭殺害，遺體被焚屍後對折塞入冰櫃裡，丟包在山區的一輛小貨車裡，死狀相當悽慘。警方日前逮捕2名嫌犯後，又陸續在2日、3日逮捕在逃的4人，檢方聲押後法院於今(4日)凌晨均裁准羈押禁見。

回顧此案，2023年12月26日新北金山警分局與基隆警三分局接獲「神秘電話」，指趙姓男子遭殺害，兇嫌試圖焚屍滅證卻失敗，改將遺體塞進小貨車的冷凍櫃中，29日晚間，警方根據線索在基隆山區培德路旁找到涉案貨車，並在車內發現遺體。

基隆地檢署指揮基隆市警察局第三分局、刑警大隊及新北金山警分局，組成專案小組偵辦該起殺人棄屍案，2024年12月31日，警方先在台中市大甲區逮捕43歲吳姓男子，並將其羈押。2025年1月2日，警方在新北市瑞芳區埋伏，逮捕另1名嫌犯43歲潘姓男子，兩人都否認是主嫌，也否認涉案，僅推稱與案件無關，已被裁定收押。

▲目前涉案的6名嫌犯已全數到案羈押。



剩餘在逃的陳A、陳B、林姓、江姓犯嫌等4人亦於3日凌晨到案，經檢察官訊問後，以林、江涉犯三人以上共同私行拘禁、殺人、損壞遺棄屍體等罪，陳A犯三人以上共同私行拘禁、損壞遺棄屍體、駕駛動力交通工具妨害公務執行，陳B犯損壞遺棄屍體等，犯罪嫌疑重大，檢方認4人犯罪嫌疑重大，且有相當理由認其有逃亡、滅證及勾串共犯、證人之虞，於3日深夜向法院聲請羈押禁見4人，並在今天凌晨均准予羈押禁見。