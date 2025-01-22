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竹圍漁港攤商爆衝突！持棍棒開打1人受傷　7男全進警局

▲桃園市大園區竹圍漁港昨天下午傳出攤商持球棒互毆事件，大園警方調閱監視畫面循線拘捕7名滋事者到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區竹圍漁港昨天下午傳出攤商持球棒鬥毆事件，警方循線拘捕7名滋事者到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區竹圍漁港直銷中心昨（21）日下午傳出有群體鬥毆事件，大園警方據報到場時，現場打架民眾已鳥獸散，警方調閱現場監視畫面並循線查獲7名滋事者到案；警方指出，疑因攤商細故起口角後分持球棒、棍棒鬥毆，造成施姓攤商受傷，全案偵訊後將7男依妨害秩序、傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

有網友在網路通訊軟體上傳一段影片，內容是竹圍漁港昨天下午4時許在直銷中心發生鬥毆事件。28歲許姓攤商與27歲施姓攤商起口角，隨後許男夥同多名友人分持棍棒對施姓男子一頓痛毆，導致施男受傷，警方據報後派員到場處理，但雙方已鳥獸散。

▲桃園市大園區竹圍漁港昨天下午傳出攤商持球棒互毆事件，大園警分局竹圍派出所所長許書維說明處理過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大園警分局竹圍派出所所長許書維說明處理過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方初步了解，疑因攤商間長久以來嫌隙積怨，導致雙方口角後分持棍棒互毆，但有不少網友PO文，疑因其中一名攤商打手遊時，另一人譏笑打得很爛，雙方為此起口角，甚至還有網友PO文「為了一條魚起口角」，但警方否認有此傳聞；大園警方調閱漁港附近監視畫面，循線查獲參與互毆7名男子到案，偵訊後依妨害秩序、傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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