殺人「火焚折屍」塞冰箱！狠嫌嗆：關你屁事啦　涉3罪遭聲押禁見

▲基隆命案吳姓主嫌遭聲押。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市一名70歲趙姓老翁遭發現陳屍於小貨車上的冷凍櫃內，遺體遭火焚燒到面目全非，警方循線鎖定吳姓主嫌，並於2024年12月30日深夜在台中大甲將人逮捕歸案，將人移送基隆地檢署偵辦。檢方訊後認定43歲的吳姓主嫌涉犯3罪，並有逃亡、串證之虞，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。

回顧整起案發經過，新北市金山分局日前接獲民眾報案，基隆70歲趙姓老翁疑似遭人擄走殺害，隨即組成專案小組追查，2024年12月30日上午在基隆市深澳坑路邊發現一輛小貨車，貨車上裝有冷凍櫃、冥紙、令旗等物，而警方打開冷凍櫃，發現一具遭火焚燒過的屍體對折被棄置於此，隨即拉起封鎖線、通知鑑識小組到場處理。

警方調閱附近監視器畫面後，循線鎖定涉案犯嫌，30日凌晨5時30分在新北市林口區文化北路一段追捕犯嫌時，因犯嫌拒捕衝撞，金山警方隨即朝犯嫌車輛連開10槍制止，但仍被其脫逃，最後霹靂小組於30日深夜在台中大甲一處民宅攻堅，順利將吳姓主嫌逮捕歸案，並連夜押回北部，交由基隆警方統一調查處理。

而43歲的吳姓主嫌相當囂張，被逮後面對媒體「你是主嫌嗎？」、「幾個人犯案」、「是你策畫的嗎？」等問題，不耐煩且凶狠嗆聲，「關你屁事啦！」，警方詢後移送基隆地檢署偵辦。

基隆地檢署主任檢察官陳照世1日說明，針對趙男遺體檢方已完成相驗，並拘提主嫌吳姓男子到案，扣得隨身攜帶的槍枝及子彈，吳男涉及殺人、損壞遺棄屍體、違反槍砲彈藥刀械管制條例非法持有槍枝及子彈等罪，犯罪嫌疑重大，其中所涉殺人為重罪，並有逃亡、串證之虞，凌晨12時許已向法院聲請羈押禁見。