送酒店妹回家卻轉進摩鐵　惡狼不顧求情硬上！辯「合意」判4年半

▲張姓男子在桃園市某酒店見酒店妹酒醉，誆稱送其回家卻轉進摩鐵，逼迫幫其口交。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

從事媒體業張姓男子於2022年8月間在桃園市某酒店消費，見酒店妹酒醉且意識模糊，誆稱送其回家卻轉進摩鐵，趁其無法抗拒並以體型優勢逼迫幫其口交得逞，酒店妹不堪受辱報警提告；桃園地院審理時，張男辯稱「合意性交」，否認強制性交，法官不採信辯詞，審結依強制性交罪，處有期徒刑4年6月，仍可上訴。

檢警調查，張姓男子於2022年8月14日凌晨2時許前往桃園市桃園區某酒店消費，並找來酒店妹在包廂內作陪，見其有醉意且意識恍惚，同日凌晨6時許，佯稱要搭計程車送其返家，卻前往龜山區某汽車旅館，張男攙扶酒店妹進入房間，見其醒來後無法辨認身在何處，以身體優勢強壓酒店妹頭部，迫使幫其口交、強制性交1次得逞，事後酒店妹報警處理，桃園地檢署複訊後依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告張男不否認曾於犯罪時間地點，與告訴人發生口交之性行為，惟堅詞否認有何強制性交犯行，辯稱「雙方是合意性交」，並未強暴脅迫之行為等語；辯護人亦為其辯護，告訴人因事後向被告索討框錢不成，才提告妨害性自主，且陪同客人外出亦是酒店陪侍用以鞏固、經營客戶關係之手法。

告訴人則指證，案發當日凌晨與被告及另外2位客人從酒店離開，離開時是搭乘白色轎車，當時酒醉，以為被告要送她回家，上車後便報地址給代駕後就斷片了。清醒後發現身在旅館房間內，被告躺其身邊。被告詢問「醒來了沒有」、「是否真的是月經來」。隨後被告朋友就打電話給被告，詢問「框出去的小姐幹了沒？」。後發現被告沒穿褲子，用雙手抱住她，搓揉其胸部、親吻後，右手抓住她的頭逼迫口交，期間雖掙扎表示不會做，被告當下就說要教她，還在口中射精，沒有使用保險套。告訴人後來在浴室漱口，表示當時非常害怕，因不知道身在何處，害怕不從會有生命危險等語。

法官調查，本案事證明確，被告及辯護人辯詞均不可採，被告犯行堪以認定。法官審酌，被告為逞一己私慾，趁告訴人酒後神志不清之際，將其帶往旅館，乘其清醒後，利用共處一室機會，對其強制性交犯行，已嚴重侵害其身體及性自主決定權，造成其難以抹滅之身心創傷。考量被告未能與被害人達成和解，且始終否認犯行，犯後態度非佳，考量並無任何犯罪之前科紀錄，審結依強制性交罪，判處有期徒刑4年6月，本案還可上訴。