桃園市議員林政賢、段樹文　接任市議會國民黨及無黨聯盟總召

▲國民黨團新任總召由林政賢（右）接任。（圖／國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會國民黨、無黨黨團總召暨幹部聯合交接典禮，22日於市議會舉行。議長邱奕勝表示，國民黨及無黨黨團幹部聯合交接，為全國首創，希望包括藍、綠及無黨3位新總召協調出對桃園市最好的政策及結果，期待在大家努力之下，桃園建設持續開花結果。

交接典禮，分別由國民黨桃園市黨部主委黃敏恭及議長邱奕勝監交，國民黨團新任總召由林政賢接任、無黨聯盟總召則由段樹文出任。國民黨團幹部名單為：副召集人舒翠玲、陳美梅、吳嘉和、執行長徐其萬、副執行長王仙蓮、錢龍。無黨團結聯盟幹部為執行長李家興、幹事長劉曾玉春、發言人謝美英。

議長邱奕勝表示，桃園市預算及人口年年增長，代表包括桃園在內的全國市民對桃園有信心，在大家努力之下，桃園市政建設持續開花結果，希望莫忘選民認真托負的初衷，相信張市長帶領的團隊，能體恤議員辛苦，在各方面能盡量協助。

▲無黨聯盟總召則由段樹文（右）出任

市長張善政指出，因議會和諧，讓府會關係良好，謝謝卸任的徐玉樹總召及李家興總召，讓市府施政漸入佳境，相信未來也會越來越好、越來越順心，桃園是快速成長的城市，其中市政建設很多是來自議員的建議，期待新任總召延續過去一樣支持市府建設及給予指教，讓市民更為有感。

新任國民黨總召林政賢強調，自張善政市長就任以來，其務實的理工男形象已經深受桃園市民肯定，民調滿意度不斷上升。他表示，市政的進步無止境，並承諾將團結國民黨黨團全體成員，支持張市長朝著「善政」的方向邁進，攜手打造「藍色執政、品質保證的好口碑」。國民黨黨團將繼續在邱議長的領導下，與市府團隊及市議會其他黨團攜手合作，共同努力，為桃園市創造更美好的未來，實現市民的期待。

無黨新任總召段樹文表示，監督市政是議員的責任，只要是對的事情，他們就會努力去做，在邱議長及李副議長領導之下，共創桃園美好未來，大家理性問政，無黨比較沒有資源，希望市府不分大小黨重視他們。