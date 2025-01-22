外館72小時應變！送韓國瑜觀禮川普就職　國民黨肯定外交部努力

▲國民黨副主席夏立言。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普20日舉行就職典禮，但因天氣嚴寒典禮從戶外轉到國會大廈內舉行，座位席次減少導致我跨黨派立委慶賀團一度無法入場，不過在外交部和駐美代表處努力下，最終立法院長韓國瑜及駐美代表俞大㵢入場觀禮。有別於上週黨主席朱立倫批外交部在安排韓國瑜率團赴美做很多「小動作」，今日代理開會的國民黨副主席夏立言致詞時，特別肯定外交部與我駐美代表處在相關安排工作上做了很大的努力。

夏立言表示，川普上任後簽署了很多行政命令，部分對於台灣會有一些影響，他希望民進黨的執政團隊，特別是國安團隊，應該要有更多的「知川（普）派」，才能保障國家利益，而國民黨做為反對黨，也會繼續強力監督政府。

夏立言說，朱立倫因為父親過逝，自己今天臨時代理主席工作，要代表黨部向朱立倫及其家屬致意，並盼節哀。

夏立言續指，過去一週裡面，世界上發生很多事情，嘉南地震造成很多民眾傷害，希望中央與地方政府要通力合作，儘快幫助災民恢復正常生活，此外，藍白兩黨辛苦通過中央政府總預算案，國民黨盡了在野黨監督政府的責任，刪減一些該刪減的不必要預算，但賴政府卻以各種謊言，宣稱國民黨違反國家安全與國民福祉，其中大部分內容都是民進黨的謊言，已指示國民黨文傳會要儘量讓民眾了解，國民黨的一切作為都是為了幫國民看緊荷包。