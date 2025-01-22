罷免遍地開花　賴清德要求綠營謙卑：勿讓公民運動被貼政黨對抗標籤

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▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



者杜冠霖／台北報導

針對立委國會表現，公民團體持續推動大罷免行動，已有雙位數以上藍委罷免案一階段連署達標；另外，高雄民團發起罷免綠委許智傑、黃捷，同樣達標。對於公民團體行動，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德今（22日）於中常會上表示，許多公民團體自發性的推動罷免行動，代表的是公民社會最真實的聲音，民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑地傾聽全體國人心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。

民主進步黨今召開第二十一屆第二十一次中常會，會中邀請台經院副所長林虹妤，以「當前全球與台灣經濟情勢與展望」為題進行專案報告，據轉述，賴清德聽取報告後表示，在今年元旦向國人發表新年談話，即提出台灣將「持續厚植國力，強化台灣經濟韌性，也深化全球民主供應鏈的韌性」，「持續均衡台灣，落實世代正義，讓全民共享經濟發展的果實」，這兩大面向，攸關經濟發展、產業、繁榮共享以及國際供應鏈的穩固，以上都是政府對國家發展的方向，也是對人民的承諾。

賴清德強調，台灣的經濟韌性持續有所提升。近年來，台灣對美國、日本、歐洲及新南向國家投資大幅提高，不僅出口連續十五個月成長，去年出口成長區域也廣及美國、東協十國、印度等，區別於過去鎖入中國的經濟路線。更顯示開發市場、強化韌性已經有成果，未來更要繼續協助產業立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴清德指出，除了持續發展AI、半導體、軍工、安控、次世代通訊等重大產業之外，民進黨政府會持續照顧中小微企業。我們將推動中小微企業多元振興發展計畫，修改相關法令，並為薪資提升提出對策。同時，達成產業在數位與淨零雙軸轉型、創新驅動成長的中長期目標；並且走向均衡台灣，調整六大區域產業及生活圈規劃，支持在地中小微企業發展。

賴清德也提到，對於民眾所關切的日常生活與經濟感受，包括本身的薪資、國內的財富分配以及各項公共資源的使用效能，及本年景氣的期待、消費的信心，對通膨的預期等各種經濟的意向，這就是人民心之所向，也都攸關政府施政，以及台灣未來的發展。我們更會持續關注。並且在民眾有需求時，及時、公開說明相應的政策及具體做法。

據轉述，賴清德致詞時也提到，週二凌晨嘉義大埔發生芮氏規模6.4地震，造成了停電、火警，以及民眾因房屋倒塌受困等災情，所幸受困民眾都平安被救出。昨天，行政院卓榮泰院長到台南勘災，實地了解地方的需求，中央會持續跟地方合作，儘速恢復國人的生活。

賴清德表示，面對深夜發生的地震，要感謝所有堅守崗位的第一線同仁，尤其是趕赴災害現場搶救的警消與台電同仁，以及協助復原工作的人員。政府的責任是，擔任所有第一線同仁的後盾，不管面對任何困難，守護國人生命財產安全、持續帶領國家進步，是政府永遠不變的職責。