賴清德憂國家成「無油可動的車」　民眾黨批：不會開車就換人

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度總預算昨三讀完成，歲出原編列約新台幣3兆1325億，審議結果歲出降為約2兆9248億，減列2075億創史上新高。民進黨主席、總統賴清德今（22日）在中常會指出，大幅刪減及凍結高達3成以上，讓國家成為一台無油可動的車。對此，民眾黨批評，賴總統不會開車就換人駕駛，不要牽拖。

賴清德今表示，中央政府可以使用的預算，被大幅刪減及凍結高達3成以上，讓國家成為一台無油可動的車、備好菜卻沒有瓦斯水電可以炊煮的廚房，不僅僅是國家各項經濟、國防、治安、醫療、體育、文化重大政策推動困難，也會影響到行政機關日常業務的運行。

民眾黨指出，賴清德總統在競選期間的廣告《在路上》，至今仍歷歷在目，這台車從蔡前總統的手中換了駕駛，預算也從2024年的2兆8519億增加到2025年的2兆9248億，車子沒問題、油也夠，就是駕駛出了問題。

民眾黨批評，賴清德總統上任至今，不斷製造對立，升高衝突，投票投輸人、論述也輸人，只好動用整個國家機器、各部會小編做梗圖散布假訊息。憲法賦予立法院審查預算的權利，看緊人民荷包也是立法委員的天職，敬告賴清德總統，不要將立法院當成立法局，如果車開不動那就換人做。