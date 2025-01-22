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砍年度總預算癱瘓政府？　藍委轟：賴政府變「造謠國家隊」

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過，國民黨團合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

114年度中央政府總預算21日完成三讀，歲出2兆9248億元，歲出刪減金額雖創新高，但仍較113年中央政府總預算增加2.5%。國民黨團首席副書記長王鴻薇召開記者會一一回擊民進黨政府對於總預算案的「錯誤訊息」，並指出，114年歲出預算是史上最高，扣除刪除撥補台電的預算，刪除比率僅3.54%，但賴政府卻講得似乎整個政府部門要停擺、關門，執政黨針對在野黨刪減預算的造謠抹黑，更可以說是史無前例，整個賴政府部門變成「造謠國家隊」。

王鴻薇說，昨天完成總預算三讀後，在預算統刪、各委員會及院會處理部分，總共刪除了2,075億元，其中包含補貼台電的1,000億元。這些預算刪除後，114年度中央政府總預算歲出規模，由原來行政院所提的3兆1,325億元，調整為2兆9250億元，仍創下史上新高；對照民進黨政府鋪天蓋地的造謠，不斷對外宣稱政府要癱瘓了、關門了，是多麼的荒謬。

對於賴政府造謠內容中，王鴻薇舉例，在114年度中央政府總預算當中的統刪部分，刪除國外旅費及出國教育訓練費15%，但綠媒報導竟然無限擴大，稱立院刪掉國外旅費11億元，是刪掉運動選手出國旅費，引來國人恐慌和網軍出征。王鴻薇說，事實是體育署回覆給立法委員，體育署官員114年度國外旅費70萬8千元，換句話說，就算全刪也只是刪掉70萬8千元，更何況是刪掉70萬8千元的15%，也就是10萬6,200元，何來的11億元？王鴻薇指控這些綠媒就開始造謠，透過社群平台廣泛發放。

王鴻薇表示，行政院在預算審查期間，製造不少梗圖胡說八道，例如：行政院雲嘉南聯合服務中心業務費凍結後，造成南部民眾必須到台北辦護照。事實上辦護照這是外交部領事事務局的業務，領事局在各地都設有辦事處。而換新護照都必須繳交1,300元規費，不是無償辦理。又如統一發票獎金，這是法定預算不得刪除，民進黨政府和部會首長竟然公開造謠說未來統一發票獎金將縮水等等。

王鴻薇續指，更扯的造謠內容是，節能家電補助被刪除，問題是立法院審查預算根本沒有這一項。教育部FB官網稱學前教育經費69.5億元被刪除，就學補助沒有了、幼教人員薪資補助沒有了，結果是，教育部悄悄將梗圖下架。王鴻薇說，民進黨政府各部門是吃造謠自助餐嗎？隨便造謠？

副書記長張智倫表示，張智倫指出，總預算歲出只刪除3.54%，行政院竟然要提出覆議，且預算規模比起前總統蔡英文政府還高，民進黨政府甘願為此變成「國家造謠隊」。張智倫舉內政委員會為例，無論是委員會還是院會，減列金額為16億元，佔總預算刪減比例較低。民進黨卻發動造謠文宣、梗圖，誆稱租屋補貼拿不到，事實上是刪除以公帑去補助不正當、黑金的項目，尤其是警政、消防權益一塊錢都不會少，國民黨團是無法接受拿人民納稅錢，去支持特定的民間團體，如黑熊學院等，將預算變成酬庸工具，國民黨團絕對不能接受。

張智倫再次強調，民進黨政府114年度中央政府總預算創歷年新高，竟發動所有綠媒、側翼、網軍及網紅，對在野黨做不實的抹黑造謠，因此呼籲國人不要相信民進黨政府製作的文宣、梗圖，稱政府會關門的政治術語。
 

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