評「總預算」是台灣政局走向的決戰　小笠原：朝野恐難避免更對立

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院21日三讀通過114年度中央政府總預算，在野黨聯手共刪減 2075億。對此，日本學者小笠原欣幸今（22日）分析，刪減項目涉及範圍廣泛，影響層面仍待釐清，政府與在野黨主張針鋒相對，從民調來看，民意幾乎各佔一半，這次涉及到預算，影響層面勢必更加廣泛。他強調，這場攸關2025年台灣政局走向的重大決戰，在立法院未有實質審查下，僅一日便已落幕，但朝野恐難以避免走向更加對立，接下來民意會倒向哪方，將決定朝野攻防戰後續發展。

小笠原欣幸表示，台灣政府新年度預算雖已通過，但遭到在野黨主導的立法院大幅刪減和凍結。行政院所提出的2025年度總預算案原為3兆1325億元，遭刪減2075億元，最終金額為2兆9248億元，刪減比例為6.6%。

小笠原欣幸表示，此外，另有2698億元遭到「凍結」，所謂凍結，是指政府部門必須向立法院提出業務報告並獲得同意後，才能動支預算的附帶條件。

小笠原欣幸指出，主導預算案刪減的國民黨與民眾黨兩大在野黨主張，這是「為了節省政府預算浪費所採取的適當且必要措施」、「看緊納稅人的荷包」，並強調「刪減後的預算對政府業務運作不會造成負面影響」，表決依循了擁有過半數席位的在野黨主張所進行。

小笠原欣幸再指，對此，行政院表達強烈反彈。卓榮泰院長指出，扣除人事支出和補助款等政府固定支出後的一般預算為1.3兆元，從中刪減2075億元，意味著實質刪減比例達到16%（若將凍結部分計入則超過35%），並強調這將「使政府業務陷入癱瘓」、「造成嚴重影響」。賴清德總統也批評，這是前所未見的龐大刪減和凍結規模，將導致公部門無法執行日常業務，「完全無法接受」。

接著，小笠原欣幸說，刪減項目涉及相當廣泛的範圍，包含外交部業務費、文化部補助款在內，這些刪減可能會影響相關團體，經濟部對台電的補助款也在刪減之列，外界關注此舉是否會影響電價，在國防預算方面，潛艦國造預算的50%遭到凍結，由於預算案修正是在倉促中表決通過，台灣媒體目前也僅列出遭刪減的項目，對於其影響層面仍待後續釐清。

小笠原欣幸認為，政府與在野黨的主張針鋒相對，自去年以來，在立法院上演的朝野對立，多聚焦在國會權限和制度修正等理念性法案，從民調來看，贊成與反對的民意幾乎各佔一半，這次涉及到預算，影響層面勢必更加廣泛。究竟是將其視為「意圖癱瘓政府運作的杯葛行為」，還是「對政府預算妥善監督以避免浪費的正當監督權行使」，選民的觀感會是如何將格外重要。

最後，小笠原欣幸強調，這場攸關2025年台灣政局走向的重大決戰，在立法院未有實質審查下，僅一日便已落幕，但朝野恐難以避免走向更加對立，接下來台灣民意會倒向哪一方，將決定朝野攻防戰的後續發展。

▼多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）