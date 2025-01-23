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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

砍體育預算炎上！藍白喊僅10幾萬　她曝最終「刪1.68億、凍6100萬」

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過，國民黨團合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院審查中央政府總預算三讀通過。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院日前三讀114年度總預算，共計減列2075億元，刪減金額創下史上新高，其中體育署經費也遭大幅刪減，引起體育界人士反彈，但由於預算審議狀況混亂，臨時提案、撤案相當多，對於實際刪減金額說法不一，一度傳出大砍11億、白委則反嗆只砍10萬旅費、藍委稱僅刪17萬旅費。綠委范雲22日統計所有統刪、個別提案項目，總計體育署經費刪約1.68億、凍結6100萬，藍白表決前最後一刻都還在撤案跟修改數字，到塵埃落地的昨天藍白連旅費刪多少都可以有不同說法，「今天的兩黨與名嘴，到底是憑什麼指責憂心忡忡的體育界人士是在『造謠』？」

范雲表示，體育署預算從去年新台幣54億元成長到今年73億元，增加19億元，為的是以具體的行動支持台灣運動的全面發展。體育署為何要提高預算？當然是希望增加對選手以及學校體育的支持，所以才提高預算，例如：學生運動賽的運動傷害保險。

范雲指出，體育署努力向行政院爭取，預算增加上去，在教文委員會努力保住，卻又在院會表決中被砍下來。現在，藍白還以各種數字說和去年相比沒減，真的讓人感覺，不分黨派支持運動，只是在玩文字遊戲。當然，也許和很多部會相比，體育署已經很幸運了，沒有被刪減那麼多。

范雲說明，在各界質疑聲中，民眾黨團總召黃國昌把他的所有機關統刪（指定項目，不得流用）中，將體育署排除，或降低其刪減比例（例如：出國經費）；因為，國民黨團林思銘在表決前最後一刻，把通刪體育署業務費2.49億的提案，撤銷。也許是藍白後來都緊急縮手、修正，「現在才會氣急敗壞的說，我們明明刪很少啊」、「我們沒有刪11億啊！這是綠媒與執政黨委員帶風向！」

至於傳出刪除11億元版本，范雲表示，據了解，11億是焦慮的體育界人士在資訊不明的情況下自行計算算錯；平時非常關心體育發展的吳沛憶委員的憂心發文，其實是在統刪後、資訊不透明，藍白仍未撤案的星期天傍晚。

范雲指出，藍白委員現在在總預算三讀後，很技巧性地回擊：某白營委員說：只有刪10萬6200元！他指的是國外旅費70萬8000的15％、某藍營委員說：只有刪17萬！奇怪，指的也是國外旅費70萬8000的15％、某藍營委員說：只刪凍體育署總預算的1.96%，體育總預算增加，等於不減反增。

范雲直言，連塵埃落定後的昨天，一項區區70萬多的體育署出國經費，被刪百分之十五後到底是多少，兩黨立委對媒體說出的數字，就可以差到七萬，「我不知道，今天的兩黨與名嘴，到底是憑什麼指責別人在憂心忡忡與狀況不明的情況下是在『造謠』？」

對於實際刪凍數額，范雲指出，經過辦公室花了許多時間的來回查證，從統刪的計算方式，到原本的提案，到修正提案，到現場通過的，真的非常混亂，此刻，我們知道的是，民眾黨團提案通刪的部分：媒宣費通刪60%、國內旅費通刪20%、大陸地區旅費通刪80%、國外旅費及出國教育費通刪15%、水電費通刪10%、特別費通刪60%、設備投資6％等，以上總共約1.62億，最後數字請仍以體育署公告爲準。

而非通刪，個別提案刪凍的部分，范雲詳列，加強學校體育活動及教學發展，原列38億，民眾黨團提案減列2000萬、凍結2000萬，基本行政工作維持的業務費原列3600萬、民眾黨團提案減列500萬、凍結500萬元，推廣全民運動獎金補助原列2億、民眾黨團提案凍結2000萬元，以及教育文化委員會經過審查的凍結1600萬元。

范雲指出，去年底，在藍白是多數的教育文化委員會中，經過細緻的來回討論、辯論，加總凍結1600萬。經過了不到一個月，當立法院各黨團才因Team Taiwan們的傑出表現，通過修法讓體育署升格，體育部即將成立的此刻，為什麼不是加碼給體育部門更多的經費支持與準備，反而是以幾個光明正大的理由通刪與刪凍更多大量的體育經費？

范雲強調，運動選手整體的傑出表現，當然要看到選手們的才華與努力。但，選手的才華與努力，就能造就選手們在國際領域的整體躍升嗎？背後不需要更多經費，來支持整體的環境嗎？出國經費，的確沒有刪到選手出國經費，那是放在基金。

范雲質疑，這些被刪掉的經費可能影響努力作選手後勤的體育署公務人員隨團參與運動賽事的經費，也可能將影響學校體育設施設備的修繕，更可能影響執行眾多工作的宣傳與業務經費。這麼做，到底是真的在為國庫節約把關，還是流於平頭式的懲罰？

范雲感嘆，當教文委員會的跨黨派委員，經過冗長討論，決定不刪減只凍結應改善之項目，以難得的「不刪減」，來肯定才剛表現傑出的部門想要加碼衝刺後，最後通過的結果，不僅是讓專業用心的委員挫敗，更重要的是，似乎是告訴認真的公務部門，最好也別作太多事，「誰叫你剛好在民進黨執政時，想為國家的體育好好效力！」

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