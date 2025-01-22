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環境部預算刪凍5年新高　彭啓明喊「大屠殺」：國際合作困難

▲▼對於無法參與COP29氣候峰會，環境部長彭啓明表示，將透過戰情中心掌握即時脈動。也坦言川普上台後，在減碳部分將會遇到亂流。（圖／記者許敏溶攝）

▲彭啓明表示，環境部預算被立院凍結12.83%、刪減3.54%，比率是近5年最高。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部長彭啓明今（22日）表示，環境部114年度編列預算約77億元，被立院凍結12.83%、刪減3.54%，不僅刪凍比率是近5年最高，更有公務員說「30幾年沒看過這麼高」，真的是大屠殺，且出國經費被統刪6成，以後跟國外合作恐怕很困難，業務推動會受影響，畢竟「巧婦難為無米之炊」。

114年度中央政府總預算案三讀。各部會被刪除與凍結費用不一，彭啓明今天在網路節目上接受專訪時表示，根據最新統計資料，環境部編列114年的歲出預算約77億元，被立法院刪減2.7億元、約占3.54%，凍結9.9億元、約占12.83%，刪凍比率是近5年最高。

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彭啓明進一步說明，以前環境部預算都是被凍1至2％，但114年被凍結約占12.83%，刪除金額則比往年多一點，不僅是近5年最高，根據一位環境部常任的政次表示，在環境部30幾年來，都沒看過刪凍這麼高的比率，「真的是大屠殺」。

彭啓明提到，環境部出國經費被統刪6成，以後環境部跟國外合作恐怕很困難，像是歐盟明年要實施碳關稅，環境部若要出國協商扣抵比例，縱使他自己都搭經濟艙錢也不夠，包括氣候變遷需要國際合作，以後恐怕都很困難。

彭啓明舉例，環境部下有幾個署的業務費被刪除3成，影響很大，像是資源循環署，要教育國人做垃圾分類，化學署教導電動車的鋰電池如何處理與防護可能危險，國家環境研究院是培育綠領人才，是年輕人看到最有未來的工作，這些政策推動速度會放慢下來。

面對預算被刪凍比率偏高，彭啓明表示，「很多同仁心情蠻沉重的，因為一輩子沒遇過這樣狀況，環境部預算在去年11月下旬就通過委員會審議，但沒想到最後被砍預算爆量」，他也只能勉勵同仁，要正向面對，不要怨天尤人，但沒有業務費，同仁會很辛苦，畢竟要馬兒跑，就要讓馬兒飽，巧婦難為無米之炊。

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