藍凍中選會業務費70%！　另凍選舉業務費要求提「新版罷免連署書」

▲立法院院會處理中選會預算，民進黨團抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院院會今（20日）審查114年度中央政府總預算，針對中選會預算，在野黨提案凍結70％業務費，而有關「選舉業務」共編列3014萬1千元，民眾黨團也要求減列602萬8千元並凍結1507萬元，至於國民黨立委王鴻薇要求中選會提出新版的罷免聯署書，原先已撤案，但後又提出，經表決也通過，將凍結中選會「選舉業務」項下「選務策進」中「業務費」編列預算678萬2千元中的50%，待中選會提出罷免聯署新式適用格式始得動支。

國民黨團提案，針對中央選舉委員會及所屬「業務費」的部分，凍結70%，俟執行30%之後始申請解凍並需經院會同意；另外，有關中選會主委李進勇日前備詢時，對於「就職未滿一年者，不得罷免」之規定， 指民眾提早進行罷免活動，回答尊重個人自由意志，也遭到國民黨團刪減特別費，從71萬1千元，大砍71萬，僅剩1千元。

民眾黨團則提案，中央選舉委員會及所屬預算案於第2目「選舉業務」編列預算3014萬1千元，行政院所提出的「全國性公民投票不在籍投票法」草案，不在籍投票只限縮在全國性公投 ，並且將移轉投票作為不在籍投票的唯一方式，對於中選會及行政院如此保守、守舊之思維應予以譴責，因此將該項預算減列602萬8千元，並凍結1507萬元，待中選會及所屬於3個月內向立法院內政委員會提出專案報告並經同意後，始得動支。

此外，國民黨立委王鴻薇也提案，指為避免於選罷法規定得進行罷免活動、提案、聯署之期限前即進行相關活動進而觸法，確保連署之合法性與正當性，爰凍結第2目「選舉業務」項下「選務策進」中「業務費」編列預算678萬2千元預算 的50%，待中央選舉委員會及所屬於1個月內向立法院內政委員會提出罷免聯署新式適用格式，並對外公告適用日期與方式，經委員會同意後，始得動支。