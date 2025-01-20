立院挑燈戰總預算！王婉諭控國民黨「4罪狀」：給一席立委都嫌多

▲立法院院會20日挑燈夜戰表決明年度總預算案。（圖／記者皮心瑀翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

立法院20日加緊審查今年度中央政府總預算案，為確保總預算能順利在21日休會前完成三讀，國民黨立院黨團提案延長開會至總預算審查完畢，朝野將鏖戰至21日凌晨。對此，時代力量黨主席王婉諭也整理其中幾個已通過的提案，並痛批國民黨把「監督」搞成一場鬧劇，「給國民黨任何一席立委，真的都太多了」。

王婉諭20日晚間在臉書發文整理其中幾個已通過的提案，首先，中選會的業務費被凍結了50%，直到中選會提出新的罷免連署格式才解凍。王婉諭質疑這是否是國民黨在反制公民罷免，「為了一張新的罷免格式凍結50%，請問中選會日常還要不要運作？」

其次，陸委會的業務費被減列30%，並凍結20%。王婉諭表示，如此一來反滲透、反宣傳、反統戰、情資蒐集研判等工作恐會受到影響，此外台灣赴中遇到困難的時候，「陸委會要怎麼協助？」

第三，黨產會的「黨產處理業務」預算被陳玉珍減列90%。王婉諭斷言，這基本上宣告了黨產會的全面停擺，國民黨為了政治報復，把轉型正義的執行機關預算都刪光光，「好讓他們自己可以繼續拿著不當黨產惡搞台灣，真是荒唐至極。」

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／時代力量提供）

最後，外交部的業務費也被凍結50%，政策宣導費全數遭刪除，「加強雙邊及多邊合作」的預算被減列四億元。王婉諭痛批，國民黨委員是看不慣台灣國際形象提升，堅持刪除政策宣導費，「請問我們的國際宣傳以後難道要靠陳玉珍嗎？」且國民黨立委廖先翔的「宏都拉斯經濟蕭條」提案還是通過了，讓她實在不懂為什麼這要反過來懲罰外交部辛苦的駐外人員。

王婉諭重申，國民黨完全搞不懂業務費的用途，亂砍一通，業務費是機關運作的基本費用，包括郵資、網路費、電話費、出席費等，砍業務費只會影響基層公務員的日常工作，與政黨執政或政策意識形態無關。

王婉諭也點出立法院在表決過程中的4大亂象，讓「立法院」變得比「菜市場」還混亂，其中就包括數百個預算案來不及協商、來不及跟部會溝通，只能直接在院會表決、朝野委員在未拿到修改後的提案時，就先行表決，甚至發生民眾黨提案被錯誤標記為國民黨的情況。

王婉諭質疑，國民黨如果真的這麼在意預算審查，為何不在委員會提案，而是等到協商階段才突然海量提案，甚至急著直接表決，卻未先與部會溝通，國民黨作為手握國會多數的在野黨，卻不懂如何好好監督政府，反而只想癱瘓政府、惡搞公務員，「給國民黨任何一席立委，真的都太多了」。