曝藍營凍結「空勤總隊業務費30%」　吳崢：連救命錢都要下手

▲民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

立法院21日三讀通過114年度中央政府總預算，國民黨、民眾黨聯手大砍2075億。對此，民進黨發言人吳崢今（22日）表示，數字上刪了幾趴，這不是重點，真正的重點是「預算刪的有沒有道理」，救命錢就不該刪不該凍。他指出，藍營竟連《空中勤務總隊》業務費，都要凍結30%，空勤總隊任務非常單純，就是救難、救災，藍白為什麼要凍？哪一趟是浮濫？提案的國民黨委員，答得出來嗎！

吳崢表示，關於這次總預算，實在有太多經費被不合理的刪除，到現在，藍白還在嘰嘰喳喳扯什麼只刪了幾千億只佔了幾%，關於政府預算架構正確的比例，他昨天已經向大家清楚的說明。

吳崢表示，其實，數字上刪了幾趴，這不是重點，真正的重點是「預算刪的有沒有道理」。浮濫的錢，就砍；需要的錢，一毛也不能少！這才叫「審」預算不是嗎？例如說，救命錢，這就不該刪不該凍，他想這點全台灣人都會同意。

吳崢指出，但藍白偏偏就是連救命錢都要下手，攤開預算刪凍案，藍營竟連《空中勤務總隊》的業務費，都要凍結30%，本來還喊到要凍70%！空勤總隊的任務宗旨非常單純，就是空中救難、空中救災，藍白為什麼要凍。

吳崢再指，單單今年1月還沒過完，空總就已經執行了7次救援任務，包含山難救援、離島民眾心肌梗塞腦溢血緊急後送、蘭嶼民眾跨海就醫。連這些人命關天的任務，油料費、器材維護費，藍白也凍。

吳崢提到，更不用提空勤總隊成立以來，執行超過11萬次任務、救援了8450人、載運643909公斤物資，空中滅火的水量更高達15601公噸。

最後，吳崢強調，他就問，這些任務哪一趟是不重要的？哪一趟是浮濫的？提案的國民黨林思銘委員，答得出來嗎！

▼吳崢指控藍營凍結空中勤務總隊業務費30%。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）