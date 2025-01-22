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課外學習新契機！　千名全國高中童軍齊聚台南大露營

▲2025年全國高級中等學校童軍大露營於台南市盛大登場，匯集全國69所高級中等學校、約1350人共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2025年全國高級中等學校童軍大露營於台南市盛大登場，匯集全國69所高級中等學校、約1350人共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年全國高級中等學校童軍大露營於台南市盛大登場，匯集全國69所高級中等學校、約1350人共襄盛舉，規劃童軍教育、童軍技能、職能探索等多元課程活動，提供學生體驗書本以外，拓展學習視野廣度的機會，並結合府城文化底蘊，為童軍夥伴留下精彩的學習歷程。

▲2025年全國高級中等學校童軍大露營於台南市盛大登場，匯集全國69所高級中等學校、約1350人共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國教署說明，本次童軍大露營由國立曾文家商承辦、中華醫事科大協辦，開啟高中與技專的合作模式，以「行義攜手聚府城，素養啟發展技能」為題，規劃5天4夜的學習活動，包括：童軍技能、文化采風、興趣活動、職能探索、專科考驗、大地探索遊戲等，並結合臺南空軍基地參訪體驗，使學員更近距離認識國軍，提升全民國防教育知能。此外，活動融入「性別平等意識」與「品德教育」等內容，並力行「做中學」的精神，讓童軍藉由團隊合作與實作體驗，精進問題思辨力，落實任務執行力。

▲2025年全國高級中等學校童軍大露營於台南市盛大登場，匯集全國69所高級中等學校、約1350人共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國立台東高商、國立崇實高工、國立華南高商，分別擔任「大智」、「大仁」、「大勇」三個分營區營務工作，台南市政府及所屬學校也積極參與，結合台南在地特色及文化，建構適合展現童軍精神的專屬舞台。

▲2025年全國高級中等學校童軍大露營於台南市盛大登場，匯集全國69所高級中等學校、約1350人共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國教署署長彭富源表示，透過豐富多元的童軍課程活動，培養學生良好的生活習慣及公民意識；藉由童軍大露營讓學生走出教室，拓展學習視野，厚植生活感受，提升人際關係與自我成長，期待這場盛會能引領學生成為終身學習者，體現新課綱「自發、互動、共好」的精神，並能一起完成府城文化與童軍精神交織的經典篇章。

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