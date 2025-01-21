高雄港旅運中心雙首航新紀錄　璽寶安可號、挪威天空號靠港同框

▲高雄港旅運中心雙首航新紀錄！璽寶安可號、挪威天空號同框靠港。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

今（21）日高雄港旅運中心迎來海上首航雙輪同抵盛會！首次同日接待兩艘首航的掛靠郵輪，分別為璽寶郵輪安可號（Seabourn Encore）與挪威郵輪天空號（Norwegian Sky），締造高雄港旅運中心第一次雙首航新紀錄！高雄港務分公司以象徵歡迎的噴水儀式迎接雙郵輪蒞臨，並由高雄港務分公司致贈船長首航紀念牌，展現高雄港對國際郵輪旅客的熱情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼璽寶安可號、挪威天空號同框靠港，畫面難得。（圖／記者賴文萱翻攝）

為提升雙郵輪靠港的服務量能，高雄港旅運中心全新延伸登船廊道於今（21）日正式啟用，同時服務璽寶安可號與挪威天空號旅客，增加延伸的新廊道後，旅運中心可服務1艘大型及1艘中型郵輪雙靠，提供旅客更舒適、便捷的室內通行環境，免除天候干擾，高雄港郵輪服務品質全面升級。

▲璽寶郵輪安可號(Seabourn Encore)首航高雄港。（圖／記者賴文萱翻攝）

璽寶郵輪安可號於105年由世界前四大的義大利著名造船公司-芬坎蒂尼集團（Fincantieri S.p.A.）建造，總噸數約4萬噸，船長約210公尺，可搭載600位旅客，全船均為海景套房，可一覽窗外波光粼粼的美景，旅客於船上品嚐米其林星級料理、品酒，享受歌劇表演、健身房、SPA水療等服務，體驗尊榮無比的奢華旅遊。

本次航程自香港啟航，沿途行經台灣、菲律賓、馬來西亞、新加坡，展開為期14天的探索之旅，體驗亞洲多元風貌，且特別在高雄港停留2天1夜，讓旅客深入體驗港都魅力。

▲挪威郵輪天空號(Norwegian Sky)首航高雄港。（圖／記者賴文萱翻攝）

挪威郵輪為全球三大郵輪集團之一，所屬天空號總噸數約7.7萬噸，船長約258公尺，可搭載2,004位旅客，於113年斥資1億美元進行大規模改裝，船上提供精緻美食餐廳、豪華酒吧、海上星巴克咖啡廳，並提供歌劇表演、健身房、游泳池及SPA等多樣化的休閒設施，展現極致的海上度假體驗。

本次航程由菲律賓出發，行經台灣、日本，展開為期10天的海上之旅，於台灣首航高雄港，帶領旅客探索臺灣風土人情與多元文化，為高雄旅遊挹注觀光商機。

▲高雄港旅運中心全新延伸登船廊道於今（21）日正式啟用。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄港務分公司與高雄市政府海洋局攜手，以熱情的傳統原住民迎賓舞蹈歡迎首航郵輪旅客，同時特別安排春聯書法教學，由專業書法老師引導旅客親手書寫，讓國際旅客感受到濃厚的臺灣文化魅力，活動現場洋溢著熱鬧氣氛，帶給旅客深刻且難忘的美好回憶。

為服務本次過夜行程的郵輪旅客，高雄港務分公司與港區CIQS公務單位夥伴，於郵輪靠泊期間，日夜堅守崗位，提供高效、專業的通關服務，確保每位旅客順暢通關，高雄港持續以專業的服務，熱情迎接更多國際郵輪到訪，為臺灣的國際觀光注入活力。