韓國朋友來台灣「指定買1零食」！內行曝超夯原因：台灣人也愛

▲ 義美小泡芙。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台灣以「美食天堂」著稱，伴手禮更是遊客必買清單，從台灣茶到鳳梨酥，每個都充滿在地特色，就有網友指出，有韓國朋友要來台灣，特地提醒想買義美小泡芙，因為很多韓國明星都喜歡吃，好友也想吃吃看，原PO不禁好奇「韓國人為何這麼喜歡？」對此，有網友指出，「類似品在韓國真的找不到！」

有網友在Dcard發文，「韓星為何都愛義美小泡芙？」韓國朋友計劃來台灣旅遊，特別指定要購買義美小泡芙，因為好友看到韓國女團AESPA來台時，收到粉絲送的義美小泡芙，因此產生了極大的興趣，想嘗試各種口味，「但我個人私心想推薦喜年來的蛋捲，愛義美小泡芙應該也會愛蛋捲吧！」

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貼文曝光，有內行網友解釋，「義美小泡芙類似品在韓國真的找不到！台灣很多零食在韓國都有類似的，像是蝦味先、巧克力派，但義美小泡芙我真的找不到類似能替代的商品，我自己住韓國，去過很多當地超市或大型連鎖超市，買過不少零食，真的找不到能和義美小泡芙一樣好吃的」、「吃過他們的全壘打小泡芙（홈런볼），就知道義美小泡芙有多好吃了，全壘打小泡芙很像是餅乾受潮變軟的口感」。

許多台灣網友也大讚，義美小泡芙超好吃，「小泡芙好拿又方便吃，最愛巧克力口味」、「奶油口味的最讚，從小吃到大」、「台灣人也很愛啊，小泡芙就是好吃」、「在YT看了幾個韓國來台灣旅遊的影片，都有開箱義美小泡芙，真是太神奇了」。

▲IU收下粉絲給的義美小泡芙。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）



此外，南韓人氣女歌手IU也曾公開表示喜歡這款零食，之前來台北開演唱會時，收下許多義美小泡芙零食，彩排時把餅乾拿出來充飢，她形容口感有點像韓國的全壘打巧克力泡芙，但台灣版本的餅皮更厚更大，IU一連嗑兩包小泡芙，吃得津津有味。

事實上，除了義美小泡芙之外，先前還有網友透露，有個日本朋友來台灣旅遊，一定要喝三點一刻的奶茶，甚至喜歡到去賣場掃貨；也有很多觀光客愛買「義美杏仁巧克力酥片餅乾」、「牛軋餅」、「裕珍馨奶油酥餅」等，除了零食之外，還有陸客一下飛機就直衝文具店「禮拜文房具」買復古造型的剪刀。

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