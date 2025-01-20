不是旗山老街！「高雄最強景點」變了　狂吸816萬人朝聖

▲高雄觀光景點排行榜！駁二藝術特區成為2024年最受歡迎景點。（圖／記者許宥孺攝）

記者邱晟軒／綜合報導

觀光署最新數據出爐！2024年1-11 月高雄各大景點遊客數據統計顯示，駁二藝術特區以 816 萬人次的驚人成績，穩居高雄最強景點寶座，愛河風景區、旗山老街則是分別以 705 萬及 646 萬人次緊追在後，組成高雄觀光三強。

根據觀光署統計 2024 年 1 月到 11 月觀光人次排行，駁二藝術特區、愛河風景區、旗山老街分別以 816萬、705 萬及 646 萬人次，成為破 600 萬人次的三大超人氣景點。緊接在後的是蚵仔寮漁港，以 516 萬人次排名第四，蓮池潭風景區則以 463 萬人次位居第五，展現高雄多元的觀光魅力。

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▲高雄愛河灣 。（圖／高市府提供）

值得注意的是，傳統夜市也在排行榜上佔有一席之地，瑞豐夜市（商圈）以 449 萬人次排名第六，顯示美食觀光持續穩定成長。此外，旗津風景區（445萬）、義大世界（433萬）、衛武營（276萬）及佛光山（237萬）分別位居第七至第十名。

高雄市觀光局長高閔琳表示，高雄以豐富的山海河港資源，加上全國最多的星級旅館數量，成功打造優質旅遊環境。從黃色小鴨到國際巨星演唱會等大型活動的成功舉辦，不僅提升在地觀光效益，更讓高雄在國際舞台嶄露頭角，連續獲得Agoda「亞洲最經濟實惠又好玩」及Klook「2025年全球最受矚目新興旅遊目的地」殊榮，是全台唯一入選城市。

「這些成績來自市府與業界的共同努力。」高局長進一步指出，今年初便開始推動永續環保、性別友善、親子寵物、穆斯林友善等多項計畫，並提供相關補助，期望透過公私協力，持續提升高雄觀光品質，迎接更多國內外旅客。